عکس: زندگی در شمال نیجریه

ساکنان محله‌های کم‌درآمد شهر «کانو» در شمال نیجریه، در غیاب زیرساخت‌های اساسی و دسترسی دشوار به آب شرب، زندگی روزمره خود را در شرایطی سخت سپری می‌کنند؛ وضعیتی که بیش از همه فشار مضاعفی را بر دوش زنان، کودکان و توان‌یابان گذاشته است.