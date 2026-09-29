عکس: زندگی در شمال نیجریه
ساکنان محلههای کمدرآمد شهر «کانو» در شمال نیجریه، در غیاب زیرساختهای اساسی و دسترسی دشوار به آب شرب، زندگی روزمره خود را در شرایطی سخت سپری میکنند؛ وضعیتی که بیش از همه فشار مضاعفی را بر دوش زنان، کودکان و توانیابان گذاشته است.
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برچسبها:عکس بین الملل نیجریه محرومیت شهر کانو
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