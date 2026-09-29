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کد خبر:۱۳۹۶۵۶۰
کد خبر:۱۳۹۶۵۶۰
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نبض خبر

ادعای نتانیاهو درباره جنگ تازه از درون پایگاه هوایی! + زیرنویس

بنیامین نتانیاهو با انتشار ویدیویی از یکی از پایگاه‌های هوایی رژیم اسرائیل دست به لفاظی علیه ایران زد و مدعی شد: «ما شواهدی در اختیار داریم که نشان می‌دهد دشمنانمان پیش از انتخابات، قصد حمله به ما را دارند.» نخست وزیر رژیم صهیونیستی سپس تهدید کرد: «از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از جایگاه «بازوی بلند» دولت اسرائیل، این پیام را به شما می‌رسانم: با ما درنیفتید؛ نه اکنون و نه هرگز.» با این ادعاها بعید نیست نتانیاهو دست به عملیات پرچم دروغین برای از سرگیری جنگ بزند، چرا که وضعیت مناسبی در انتخابات اسرائیل ندارد و همه جریان‌های سیاسی بر سر کنار گذاشتنش از قدرت اتفاق نظر دارند. لفاظی نتانیاهو که بوی ماجراجویی می‌دهد را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر بنیامین نتانیاهو ویدیو جنگ ایران و اسرائیل حمله موشکی ایران به اسرائیل حمله اسرائیل به ایران انتخابات اسرائیل
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