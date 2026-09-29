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سربازی بیرانوند عقب افتاد

سربازی بیرانوند طبق نامه سازمان نظام وظیفه عموم تا تاریخ ۱۹ مهرماه به تعویق افتاده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۵۵
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بیرانوند

به گزارش تابناک؛ خدمت سربازی بیرانوند تا تاریخ ۱۹ مهرماه به تعویق افتاد.

طبق اعلام سازمان نظام وظیفه عمومی، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور، از اول مهرماه مشمول خدمت سربازی شده است. بر همین اساس، سازمان لیگ اعتبار کارت بازی این بازیکن را تنها تا ۳۱ شهریورماه صادر کرده بود و پس از پایان این مهلت، بیرانوند دیگر مجاز به ادامه فعالیت در تیم تراکتور نبود.

بیرانوند در انتظار رأی کمیسیون پزشکی

با این وجود پس از ارجاع پرونده سربازی بیرانوند به کمیسیون پزشکی، قرار شد این کمیسیون در تاریخ ۱۵ مهرماه تشکیل شود و به همین دلیل هم فعلاً اعزام علیرضا بیرانوند به سربازی به تعویق افتاده تا تصمیم نهایی کمسیون پزشکی مشخص شود. بیرانوند به دلیل داشتن خالکوبی روی دست خود به کمیسیون اعصاب و روان ارجاع داده شده است.

تمدید کارت بازی بیرانوند تا ۱۹ مهر

سازمان نظام وظیفه عمومی با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان لیگ اعلام کرده خدمت سربازی بیرانوند تا تاریخ ۱۹ مهرماه به تعویق افتاده و این بازیکن می‌تواند تا این تاریخ برای تراکتور در لیگ برتر بازی کند. سازمان لیگ هم کارت بازی علیرضا بیرانوند را تا ۱۹ مهرماه تمدید کرده است.

بیرانوند در بازی مقابل استقلال در دروازه تراکتور

به این ترتیب علیرضا بیرانوند در دیدار هفته هشتم مقابل استقلال در تاریخ ۱۶ مهرماه درون دروازه تراکتور خواهد ایستاد و مشکلی برای همراهی این تیم ندارد. پس از این تاریخ نیز باید منتظر ماند و دید نتیجه کمیسیون پزشکی علیرضا بیرانوند برای اعزام به خدمت سربازی چه خواهد شد.

منبع: تسنیم

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علیرضا بیرانوند سربازی تراکتور
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