رکورد جدید بنزین سوپر در بورس انرژی
قیمت پایه هر لیتر بنزین سوپر در معاملات امروز ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده بود و با همین قیمت به فروش رفت.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۵۴| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت پایه هر لیتر بنزین سوپر ۱۱۱ هزار تومان تعیین شد.
در معاملات سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ رینگ داخلی تالار نفت، گاز و حاملهای انرژی بورس انرژی ۲۴۰ هزار لیتر بنزین ویژه (سوپر) وارداتی از سوی یک شرکت پتروپالایش عرضه شد.
قیمت پایه هر لیتر در این معامله ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده بود و با همین قیمت به فروش رفت.
در معاملات ۸ تیر ماه امسال بورس انرژی هر لیتر بنزین ویژه حود ۸۰ هزار تومان، ۱۴ مرداد حدود ۸۵ هزار تومان و ۴ شهریور حدود ۹۰ هزار تومان کشف قیمت شده بود.
منبع: ایرنا
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