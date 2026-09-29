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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا؛

علی داوودی قهرمان فوق‌سنگین آسیا شد

علی داوودی در رقابت‌های وزنه‌برداری دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مردان بازی‌های آسیایی به مدال طلا رسید تا کاروان ایران صاحب دهمین مدال طلای خود شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۵۲
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علی داوودی

به گزارش تابناک؛ علی داوودی در رقابت‌های وزنه‌برداری دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مردان در بازی‌های آسیایی که امروز (سه‌شنبه ۷ مهر) برگزار شد، با کسب مدال طلا قهرمان شد.

داوودی در یک ضرب در هر سه حرکت موفق بود. او ابتدا وزنه ۱۹۷ کیلوگرمی را بالای سر برد. در دومین و سومین حرکت نیز وزنه‌های ۲۰۲ و ۲۰۶ کیلوگرمی را مهار کرد.

او در دو ضرب نیز در حرکت اول وزنه ۲۴۲ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم وزنه ۲۶۰ کیلوگرم را بالا برد که در ابتدا مورد قبول واقع نشد، اما بعد با ویدئو چک مورد قبول واقع شد تا مدال طلا به علی داوودی برسد.

اما داوودی در رقابت برای مدال طلا رقابت سختی با علی عمار عراقی داشت چرا که وزنه‌بردار عراقی در یک ضرب ۱۷ کیلو از داوودی جلو افتاده بود و با وزنه ۲۱۹ کیلوگرم رکورد جهان را شکسته بود.

اما این وزنه‌بردار عراقی در حرکت سوم دوضرب خود از وزنه زدن جا ماند. او که تصور می‌کرد نوبت او نیست، در سالن گرم نشسته بود و در ۱۰ ثانیه آخر متوجه شد که باید وزنه بزند در نتیجه دوان دوان روی تخته آمد، اما فرصت نکرد وزنه بزند تا داوودی با رکورد ۲۶۰ کیلوگرم قهرمان بازی‌های آسیایی شود.

وزنه‌بردار عراقی که در حرکت دوم دوضرب وزنه ۲۴۶ کیلوگرم را زده بود، برای حرکت سوم ۲۵۲ کیلوگرم را انتخاب کرده بود، اما به دلیل اشتباه مرگباری که داشتند فرصت نکرد روی تخته برود.

اگر وزنه‌بردا عراقی ۲۵۲ را می‌زند، داوودی مجبور بود برای قهرمان شدن وزنه بسیار دشوار ۲۶۷ کیلوگرم را بزند، اما کار به آنجا کشیده نشد.

یکضرب علی داوودی

حرکت اول: ۱۹۷ کیلوگرم

حرکت دوم: ۲۰۲ کیلوگرم

حرکت سوم: ۲۰۶ کیلوگرم

دوضرب علی داوودی

حرکت اول: ۲۴۲ کیلوگرم

حرکت دوم: ۲۶۰ کیلوگرم

حرکت سوم: کیلوگرم ۲۶۱

مجموع: ۳۶۶ کیلوگرم

مدال طلا: علی داوودی (ایران) با مجموع ۳۶۶ کیلوگرم (۲۰۶+ ۲۶۰)

مدال نقره: علی عمار یوسر رباعی (عراق) با مجموع ۴۶۵ کیلوگرم (۲۱۹+ ۲۴۶)

مدال برنز: گور میناسیان (بحرین) با مجموع ۴۴۰ کیلوگرم (۲۰۵+ ۲۳۵).

اما رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی به پایان رسید و وزنه‌برداری ایران صاحب ۲ مدال طلا و دو برنز شد. ریحانه کریمی و مهسا بهشتی در بخش زنان صاحب مدال برنز شدند و علی عالی‌پور به همراه علی داوودی به مدال طلا رسیدند.

میرمصطفی جوادی نیز در ۸۵ کیلوگرم پنجم و علیرضا نصیری در ۱۱۰ کیلوگرم چهارم شدند.

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علی داوودی مدال طلا وزنه برداری بازی های آسیا بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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