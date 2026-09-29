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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا؛

نقره ۸۰۰ متر ناگویا بر گردن علی امیریان

علی امیریان در فینال دوی ۸۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا به مدال نقره رسید.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۴۷
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علی امیریان





به گزارش تابناک؛ علی امیریان در فینال دوی ۸۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا با ثبت زمان ۱:۴۵.۱۰ در رقابت با هفت حریف دیگر خود در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره این دوره از بازی‌ها را کسب کرد.

در این ماده دونده ژاپنی با ثبت زمان ۱:۴۴.۴۸ موفق شد به مدال طلای این دوره بازی‌های آسیایی دست یابد.

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علی امیریان مدال نقره دوی ۸۰۰متر بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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