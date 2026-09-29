بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا؛
نقره ۸۰۰ متر ناگویا بر گردن علی امیریان
علی امیریان در فینال دوی ۸۰۰ متر بازیهای آسیایی ناگویا به مدال نقره رسید.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۴۷| |
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به گزارش تابناک؛ علی امیریان در فینال دوی ۸۰۰ متر بازیهای آسیایی ناگویا با ثبت زمان ۱:۴۵.۱۰ در رقابت با هفت حریف دیگر خود در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره این دوره از بازیها را کسب کرد.
در این ماده دونده ژاپنی با ثبت زمان ۱:۴۴.۴۸ موفق شد به مدال طلای این دوره بازیهای آسیایی دست یابد.
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