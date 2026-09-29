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با هدف حمایت از خانواده و جوانان انجام شد؛

پرداخت تسهیلات ازدواج بانک پارسیان به حدود 11 هزار و 500 عروس و داماد در نیمه نخست سال 1405

بانک پارسیان با هدف هموارسازی مسیرآغاز زندگی مشترک برای جوانان، در نیمه نخست سال 1405، عملکرد درخشانی در حوزه حمایت از خانواده‌ها از خود نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۴۴
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بانک پارسیان

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک با پرداخت 38 هزار و 114 میلیارد ریال تسهیلات به 11هزار و 469 زوج ایرانی، توانست سهم قابل توجهی از اهداف مرتبط با تحکیم بنیان خانواده را عملیاتی و نقش مهمی در تقویت پیوندهای اجتماعی ایفا نماید.

آمار عملکرد بانک پارسیان در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1404، نیز درحالی است که این بانک با بیش از 37 هزار و700 میلیارد ریال تسهیلات، حدود 11 هزار و 300 عروس و داماد را به خانه بخت فرستاد.

بر اساس این گزارش، بانک پارسیان با درک اهمیت و نقش پررنگ خانواده در جامعه، توانسته فراتر از یک نهاد مالی، همراه و پشتیبان جوانان برای تشکیل خانواده باشد.

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