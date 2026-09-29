۱۶۲ کیلو تریاک به مقصد نرسید

جانشین فرمانده انتظامی اصفهان، از عملیات موفق پلیس برای کشف ۱۶۲ کیلوگرم تریاک و بازداشت دو متهم در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

به گزارش تابناک؛ ۱۶۲ کیلو تریاک در بازرسی از ۲ دستگاه خودروی سواری کشف شد.

سردار حسین بساطی، جانشین فرمانده انتظامی اصفهان از یک عملیات ضربتی خبر داد که در آن پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با کمک همتایان خود در کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان‌های تابعه (برخوار و شاهین‌شهر)، موفق به ردیابی و توقیف یک محموله مواد مخدر در محورهای استان شدند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی به محور مورد نظر اعزام و طی عملیاتی ضربتی ۲ دستگاه خودرو سواری حامل مواد مخدر را توقیف و در بازرسی از آنها ۱۶۲ کیلو تریاک را کشف کردند.

بساطی تصریح کرد: در این عملیات ۲ سوداگر مرگ پیش از آن که فرصت فرار پیدا کنند دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

منبع: فارس