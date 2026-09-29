کارنامه درخشان ۶ ماهه بانک دی
علیرضا محمدی با اشاره به اینکه دستاوردهای مالی بانک در چارچوب برنامههای ابلاغی و تحت پایش مستمر بانک مرکزی محقق شده است، اظهار داشت: بررسی صورتهای مالی ۶ ماهه نخست سال جاری نشاندهنده ارتقای کمنظیر درآمدهای عملیاتی و تغییر جهتگیری بنیادین به سمت درآمدهای باکیفیت و پایدار بانکی است.
علیرضا محمدی، معاون مالی و سرمایهگذاری این بانک، با اشاره به تمرکز بانک دی در سال جاری بر بهبود شاخصهای مالی و سلامت بانکی گفت: بانک دی با استمرار موفقیتهای خود از سال گذشته تاکنون عملکردی کم سابقه در نظام بانکی کشور را به ثبت رسانده است به نحوی که در شش ماه ابتدایی سال 1405 نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 119 درصدی درآمد تسهیلات اعطایی، 84 درصدی درآمد سپردهگذاری در بانکها، 259 درصدی سود سرمایهگذاری در اوراق مالی اسلامی به ثبت رسیده است. همچنین روند افزایش درآمدهای غیر مشاع بانک که شامل کارمزدهای ریالی و ارزی است نسبت به مقطع مشابه دوره گذشته با رشد چشمگیر 207 درصدی همراه بوده است.
وی تصریح کرد: روند افزایشی درآمدهای عملیاتی در کنار استراتژی واگذاری املاک مازاد و سرمایهگذاریهای غیربانکی، موجب سود آوری قابل توجه بانک نسبت به مقطع مشابه سال گذشته شده است به گونهای که سود خالص بانک دی در شش ماهه ابتدایی سال 1405 با رشد بیش از 55 درصدی به 10 همت رسیده است.
همچنین روند تغییرات پوشش هزینههای بهرهای، اداری و عمومی به واسطهی درآمدهای عملیاتی، دستخوش تغییرات قابل ملاحظهای شده است؛ به طوری که نسبت پوشش هزینههای اداری و عمومی از محل کارمزدهای عملیاتی از سطح 50 درصد مقطع مشابه دوره گذشته به بیش از 103 درصد در سال جاری افزایش یافته و پوشش هزینه سود سپرده از محل درآمد تسهیلات از 52 درصد به 74 درصد رسیده است.
محمدی افزود: در ارتباط با شاخص سلامت بانکی نیز بهبود عملیات بانک، منتج به بهبود کفایت سرمایه به میزان ۴۶ واحد، نسبت مطالبات غیر جاری بانک، علیرغم افزایش قابل توجه در حجم تسهیلات و تعهدات، بهعلت رعایت مناسب بهداشت اعتباری و سیاستهای صحیح اعتباری بهعدد ۳.۵ درصد است که مطلوبتر از میانگین استاندارد نظام بانکی میباشد.
معاون مالی و سرمایهگذاری بانک دی در پایان تأکید کرد: عملکرد بانک دی جلوتر از چارچوب برنامه ابلاغی بانک مرکزی در حال اجراست و عملکرد بانک از سوی واحدهای نظارتی بانک مرکزی مورد پایش و ارزیابی مستمر قرار میگیرد.