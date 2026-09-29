قیمت طلا و سکه امروز یک‌بار دیگر نفس‌ها را حبس کرد؛ سکه امامی با جهش ۸ میلیون تومانی به آستانه‌ی ۲۵۰ میلیون رسید و ربع سکه با رکورد ۴.۵ درصدی، ستاره‌ی این روز داغ بازار شد اما سؤال این است که این آتش تا کجا شعله ور می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ بار دیگر سیر صعودی خود را ادامه داد این درحالی است که قیمت طلای ۱۸ عیار از مرز ۲۴ میلیون تومان گذشته و با ورود به کانال‌های جدید، نرخ سکه و طلا را به سطحی رساند که نشان‌دهنده‌ تداوم التهاب در بازار است.

قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۴۹,۴۵۰,۰۰۰ است که نسبت به دیروز که ۲۴۱,۲۵۰,۰۰۰ بود ۸,۲۰۰,۰۰۰ میلیون افزوده شد که افزایش ۳.۴٪ را دارد و سکه بهار آزادی (طرح قدیم) امروز با نرخ ۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰ معامله شد که نسبت به دیروز که ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ بود ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان گران شد؛ این درحالی است که قیمت نیم سکه ۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰ میلیون تومان است که نسبت به دیروز که قیمت آن ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ بود ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان بالا رفت. همچنین قیمت ربع سکه ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان در بازار امروز قیمت خورد که نسبت به دیروز ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ و افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰، تومانی داشت.

قیمت سکه گرمی همچنان بدون تغییر به مسیر خود ادامه می دهد و هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۴,۷۸۴,۱۵۴ شد که نسبت به روز گذشته که قیمت ۲۴,۰۷۵,۴۴۲ داشت ۷۰۸,۷۱۲ هزارتومان گرانتر شد ؛ این درحالی است که طلای ۲۴ عیار گرمی ۳۳,۰۴۵,۵۳۸ در بازار امروز معامله می شود که نسبت به روز گذشته تغییری ندارد.

۵۵۰ هزار تومان مانده به ۲۵۰ میلیونی شدن سکه امامی!

نکته جالب اینجاست که سکه امامی (طرح جدید) با ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش در یک روز، بیشترین رشد را ثبت کرد و به ۲۴۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید و این رشد، فاصله‌ی اندکی تا کانال ۲۵۰ میلیون تومان باقی گذاشته و جو صعودی و انتظارات افزایشی در بازار را مخابره می کند.

اما قیمت ربع سکه با ۴.۵ درصد افزایش، بیشترین رشد درصدی را در بین اقسام سکه ثبت کرد و از ۶۶.۳ میلیون به ۶۹.۳ میلیون تومان رسید که این رشد ، سریع‌تر از سایر سکه‌ها است و نشان‌دهنده‌ این است که درحال حاضر تقاضا در بازار طلا بیشتر از سمت سرمایه‌گذاران خرد است که به‌دنبال ورود با سرمایه‌های کم‌حجم به بازار هستند.

چرا سکه گرمی ثابت ماند؟

اما طلای ۱۸ عیار نیز با ۷۰۸,۷۱۲ تومان افزایش در هر گرم، به ۲۴ میلیون و ۷۸۴ هزار تومان رسید و همچنان در مسیر صعود قرار دارد که این رشد، همسو با جهش نرخ ارز و تداوم انتظارات تورمی است و سکه گرمی نیز با ۳۶ میلیون تومان و طلای ۲۴ عیار با ۳۳ میلیون و ۴۵ هزار تومان، در بالاترین سطوح خود معامله می‌شوند که پیامی جز قدرت‌گرفتن بازار در همه‌ی سطوح ندارد.

افزایش قیمت طلای جهانی و تقویت فلز زرد در بازارهای بین‌المللی بی اثر در التهابات قیمتی نیست ضمن آنکه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های امن همچون طلا و سکه هدایت می‌کند.

بانک مرکزی به میدان می آید؟

به نظر می رسد اگر روند فعلی ادامه یابد با توجه به این‌که سکه امامی به کانال ۲۵۰ میلیون تومان بسیار نزدیک شده است و احتمال عبور آن از این مرز روانی و ادامه‌ صعود در روزهای آینده وجود دارد که در صورت تداوم رشد نرخ ارز، طلای ۱۸ عیار ممکن است به‌زودی وارد کانال ۲۵ میلیون تومان شود.

اما این احتمال نیز است که در صورت مداخله بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا، تعدیل قیمت‌ دور از ذهن نیست همچنین اگر دلار در سطوح فعلی تثبیت شود، ممکن است طلا و سکه نیز پس از این جهش، در همان سطوح تثبیت یا دچار اصلاح جزئی شوند.بنابراین با توجه به اینکه بازار تحت تاثیر نرخ ارز و انتظارات تورمی قرار دارد، روند کوتاه‌مدت همچنان صعودی به‌نظر می‌رسد؛ اما در صورت تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی، احتمال ورود بازار به فاز اصلاح یا تثبیت وجود دارد.