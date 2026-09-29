این نماینده شاکی پرونده حمید رسایی است
پرونده حمید رسایی به صورت رسمی با شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۳۸| |
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به گزارش تابناک؛ بررسی مستندات پرونده حمید رسایی نشان میدهد که نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان شاکی اصلی، اقدام به طرح شکایت اولیه کرده است.
بر اساس شکایت اولیه، در ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس گزارشی با عنوان «افترا و نشر اکاذیب» علیه حمید رسایی به دادستان دادگاه ویژه روحانیت ارائه کرده است.
این پرونده پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، در نهایت به صدور حکم محکومیت برای رسایی منجر شد. مرکز رسانه قوه قضائیه مدت زمان رسیدگی از آغاز پرونده تا اجرای حکم را بیش از ۸۰۰ روز اعلام کرده است.
همچنین مهدی کشتدار، مدیرعامل مرکز رسانه قوه قضائیه، پیشتر اعلام کرده بود که شاکی رسایی، نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی بوده است.
گزارش خطا
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احسنت به قوه قضاییه که مستقل عمل میکند و چون یک شخص صرفا نماینده هست باهاش مطابق قانون برخورد میشه. ایکاش این روند ادامه پیدا کنه و هر کسی تهمتی میزنه باهاش برخورد بشه. اره اقای امیر حسین ثابتی.
پاسخ ها
بچه محل| |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
ستارگان ناشناس| |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
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