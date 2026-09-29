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پیشنهاد جنجالی مدیر سابق کیهان برای آشوب داخلی

مهدی نصیری، مدیر سابق کیهان در پیشنهادی جنجالی خواستار استفاده از پول‌های بلوکه‌شده برای ایجاد نیروهای مسلح داخلی در برابر نظام شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۳۷
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2333 بازدید
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۵
مهدی نصیری

به گزارش تابناک؛ مهدی نصیری، مدیر سابق کیهان در گفتگو با شبکه اینترنشنال پیشنهادی درباره نحوه استفاده از پول‌های بلوکه‌شده ایران مطرح کرد. او گفت می‌توان با این منابع افرادی را در داخل کشور مسلح و آموزش داد تا در صورت ورود نیرو‌های آمریکایی و اسرائیلی به ایران، در کنار آنها وارد عمل شوند.

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برچسب ها
مهدی نصیری کیهان اینترنشنال آشوب داخلی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
3
3
پاسخ
اینکه گفت میخوام بیام ایران؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
5
5
پاسخ
مدیر مسئول سابق؟
از خبرنگاران اصلاح طلب فعال در رسانه های دشمن چه خبر؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
خوش به حالت که هنوز در اصلاح طلب و اصولگرا گیر کردی،اکثریت مردم از اینها گذشته اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
3
9
پاسخ
بیشرف
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
6
پاسخ
مرررررررررررررررررررگ بر وطن فروش خائن
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tabnak.ir/005rIn
tabnak.ir/005rIn