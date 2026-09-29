پیشنهاد جنجالی مدیر سابق کیهان برای آشوب داخلی

به گزارش تابناک؛ مهدی نصیری، مدیر سابق کیهان در گفتگو با شبکه اینترنشنال پیشنهادی درباره نحوه استفاده از پول‌های بلوکه‌شده ایران مطرح کرد. او گفت می‌توان با این منابع افرادی را در داخل کشور مسلح و آموزش داد تا در صورت ورود نیرو‌های آمریکایی و اسرائیلی به ایران، در کنار آنها وارد عمل شوند.