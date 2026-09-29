پیشنهاد جنجالی مدیر سابق کیهان برای آشوب داخلی
مهدی نصیری، مدیر سابق کیهان در پیشنهادی جنجالی خواستار استفاده از پولهای بلوکهشده برای ایجاد نیروهای مسلح داخلی در برابر نظام شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۳۷| |
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به گزارش تابناک؛ مهدی نصیری، مدیر سابق کیهان در گفتگو با شبکه اینترنشنال پیشنهادی درباره نحوه استفاده از پولهای بلوکهشده ایران مطرح کرد. او گفت میتوان با این منابع افرادی را در داخل کشور مسلح و آموزش داد تا در صورت ورود نیروهای آمریکایی و اسرائیلی به ایران، در کنار آنها وارد عمل شوند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
مدیر مسئول سابق؟
از خبرنگاران اصلاح طلب فعال در رسانه های دشمن چه خبر؟
از خبرنگاران اصلاح طلب فعال در رسانه های دشمن چه خبر؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
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