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بیگ‌باکس، جعبه‌ای بزرگ برای سود ماهانه

سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بلو با ۲۰.۵ درصد سود

وقتی قرار است بخشی از درآمد را برای یک هدف بلندمدت کنار بگذاریم، فقط پس‌انداز کردن مهم نیست؛ انتخاب روشی که متناسب با برنامه مالی ما باشد هم اهمیت دارد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۳۵
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بلو

ممکن است بخواهیم برای چند ماه یا یک سال پولی را کنار بگذاریم و در این مدت، علاوه بر حفظ سرمایه، از آن سود هم دریافت کنیم. در چنین شرایطی، سپرده‌گذاری بلندمدت می‌تواند یکی از گزینه‌های پیش رو باشد.

«بیگ‌باکس»، یکی از خدمات بلوبانک سامان است که برای همین نوع پس‌انداز طراحی شده است. در بیگ‌باکس می‌توانید از داخل اپلیکیشن بلو، مبلغ دلخواه خود را برای یک دوره مشخص کنار بگذارید و سود آن را به‌صورت ماهانه در حساب اصلی خود دریافت کنید. انتخاب مدت سپرده‌گذاری و مبلغ سرمایه‌گذاری نیز در اختیار شماست تا بتوانید بیگ‌باکس را متناسب با برنامه مالی خود بسازید.

مدت سپرده‌گذاری در بیگ‌باکس از سه تا ۱۲ ماه است و پیش از نهایی کردن آن، نرخ سود، میزان سود ماهانه و مجموع سود دریافتی در اپلیکیشن نمایش داده می‌شود. به این ترتیب، می‌توانید پیش از شروع سپرده‌گذاری، شرایط باکس خود را ببینید و بعد تصمیم بگیرید.

مراحل باز کردن بیگ‌باکس

ساخت بیگ‌باکس از داخل اپلیکیشن بلو انجام می‌شود. برای ساخت بیگ‌باکس:

1- اپلیکیشن وارد بخش «باکس» شوید

2- در پایین صفحه، گزینه «باکس جدید» قرار دارد، روی این گزینه ضربه بزنید

3- «بیگ‌باکس» را انتخاب کنید

4-  بیگ‌باکس خود را با عکس و نام مورد نظر خود شخصی‌سازی کنید

5- حالا می‌توانید مبلغ سپرده‌گذاری و مدت سپرده را تنظیم کنید

پس از انجام مراحل بالا، مبلغ و مدت، نرخ سود، میزان سود ماهانه و مجموع سودی که در پایان دوره دریافت می‌کنید، در اپلیکیشن نمایش داده می‌شود.

با تأیید اطلاعات، مبلغ انتخاب‌شده در بیگ‌باکس قرار می‌گیرد و برای دوره‌ای که انتخاب کرده‌اید به‌صورت موقت مسدود می‌ماند. سود سپرده نیز به‌صورت ماهانه به حساب اصلی شما واریز می‌شود.

مزایا و ویژگی‌های بیگ‌باکس

بیگ‌باکس امکان پس‌انداز بلندمدت با دوره‌های متنوع را فراهم می‌کند تا هر کاربر بتواند بر اساس شرایط و برنامه مالی خود، مدت سپرده‌گذاری را انتخاب کند. با پس‌انداز در بیگ‌باکس، امکان دریافت سود تا ۲۰.۵ درصد به‌صورت سالانه و پرداخت ماهانه وجود دارد و سود هر ماه مستقیماً به حساب اصلی کاربر واریز می‌شود.

یکی دیگر از ویژگی‌های بیگ‌باکس، امکان برداشت پیش از پایان دوره است. اگر کاربر تصمیم بگیرد پیش از پایان مدت سپرده‌گذاری، اصل سرمایه خود را برداشت کند، می‌تواند بیگ‌باکس را ببندد. در این حالت، سود سپرده بر اساس نرخ شکست مصوب بانک مرکزی محاسبه می‌شود و ممکن است بخشی از سود یا مبلغ قابل دریافت، مطابق مقررات مربوط به برداشت پیش از موعد، کسر شود.

بیگ‌باکس با قرار دادن امکان سپرده‌گذاری بلندمدت در اپلیکیشن بلو، این فرایند را بدون نیاز به مراجعه حضوری در اختیار کاربران قرار می‌دهد. از انتخاب مبلغ و مدت سپرده‌گذاری تا مشاهده میزان سود ماهانه و مجموع سود، اطلاعات لازم در زمان ساخت باکس در اپلیکیشن نمایش داده می‌شود تا کاربر پیش از نهایی کردن سرمایه‌گذاری، تصویر روشنی از شرایط سپرده خود داشته باشد.

 

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بلو بانک سامان بیگ باکس سرمایه‌گذاری بلندمدت
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