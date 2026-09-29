پیشنهاد عجیب قالیباف درباره فروش سانتی‌متری مسکن، در جریان جلسه امروز مجلس مطرح شد. رئیس مجلس با اشاره به بحران قیمت‌ها، خواستار استفاده از این شیوه برای جذب نقدینگی و کمک به مردم شد.

به گزارش تابناک؛ قالیباف با پیشنهاد عجیب فروش سانتی‌متری مسکن، به دنبال تغییر در چرخه تأمین مسکن است.

محمدباقر قالیباف در جلسه وبیناری امروز (سه‌شنبه ۷ مهر)، در پی طرح سوال نماینده مجلس از وزیر راه و شهرسازی، ضمن قدردانی از اقدامات وزارتخانه، بر اهمیت حیاتی مسکن تأکید کرد. وی با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی خانوارها، تصریح کرد که مسکن تنها یک نیاز اقتصادی نیست، بلکه ضامن آرامش، امنیت اجتماعی و بستر رشد فرهنگی و تربیتی خانواده‌هاست.

وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود مسکن «سرپناه» است، به تمام معنا یک چتر حمایتی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفتاری برای خانواده ایجاد می‌کند و باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.

رئیس مجلس ادامه داد: طبق مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ قانون برنامه هفتم و همچنین در قانون جهش تولید مسکن، موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده‌ایم. من متوجه آسیب‌ها و مباحث مربوط به تغییر کاربری‌ها، محدوده و خارج از محدوده و مسائل این‌چنینی هستم. شما (وزیر راه و شهرسازی) نیز به دلیل مسئولیت‌های قبلی در این حوزه، حتما بیشتر و دقیق‌تر از من در جریان این مسائل هستید و قطعا یکی از کارشناسان ارشد و برجسته کشور در حوزه شهرسازی هستید.

قالیباف اظهار کرد: من معتقدم دوستان و نمایندگان محترم، از جمله آقای حدادی، باید در این زمینه کمک کنند. این همکاری می‌تواند باعث شود کار با سرعت بیشتری پیش برود.

وی گفت: ما درباره آن دو دهم درصد یعنی ۳۳۰ هزار هکتار، مباحث کشاورزی و این موارد را متوجه هستم.

به جوانانی که به تازگی ازداوج کردند، زمین داده شود

رئیس مجلس افزود: چند روز قبل صحبت جنابعالی خطاب به همکارانتان را شنیدم که اشاره می‌کردید «چرا زمین نمی‌دهید؟»، اما به هر حال مجلس، دولت و شما و جمعی که اینجا هستید، حداقل می‌توانیم برای جوانانی که تازه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده‌اند و فرم «ج» آنها سبز است، کاری انجام دهیم و به آنها زمین بدهیم. حالا من نمی‌خواهم متراژ مشخصی را مطرح کنم، اما باید با توزیع نرمال به آن‌ها زمین داد.

قالیباف ادامه داد: من بار‌ها گفته‌ام تا زمانی که دولت از تصدی‌گری در مسکن‌سازی دست برندارد، مشکل حل نمی‌شود. ما به تفاوت قیمت سه و نیم تا چهار میلیون تومان به ۳۴ میلیون تومان در یک دهه گذشته را چه کسی می‌خواهد جبران کند؟ کدام کارمند، کارگر، بازنشسته یا جوانی که امروز تشکیل زندگی می‌دهد، می‌تواند این هزینه را تأمین کند؟ هیچ‌کس.

فروش سانتی متری مسکن را انجام دهیم

وی با بیان اینکه در بخش‌های دیگر نیز فرصت‌هایی وجود دارد، گفت: ما می‌توانیم از فروش، حالا نه فروش متری بلکه فروش سانتی‌متری، برای جذب نقدینگی استفاده کنیم و کمک کنیم مردم در مقابل تورمی که وجود دارد، ارزش پولشان را حفظ کنند. وزارت اقتصاد کار خودش را انجام دهد و وزارت راه و شهرسازی نیز کار خودش را انجام دهد و زمین‌ها را وارد این چرخه کنند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: زمین در جغرافیا‌های مختلف، قیمت‌های متفاوتی دارد، اما در هر جغرافیایی که بروید، حتما حدود ۴۵ درصد هزینه مسکن مربوط به زمین است و در بعضی جا‌ها این سهم به ۶۰ درصد می‌رسد؛ بنابراین اگر کسی یک قطعه زمین داشته باشد، در هر محیطی حتی با تراکم ۱۲۰ درصد یعنی حداقل تراکم، می‌تواند برای ساخت‌وساز اقدام کند. با این کار می‌توانیم مشکل مردم را حل کنیم.

می‌توانیم گره مسکن را باز کنیم

قالیباف بیان کرد: من واقعا خودم را مقصر می‌دانم. ما در مجلس، دولت، وزارتخانه و شهرستان‌ها و مدیران، می‌توانیم این گره را باز کنیم. حرف آقای ایری، حرف حقی است. این مشکل، مشکل تحریم، محاصره یا مسائل دیگر نیست؛ این فقط یک مشکل مدیریتی است و قانون هم وجود دارد.

وی ادامه داد: حتما به‌طور ویژه جلسه‌ای در این زمینه برگزار کنیم. می‌دانم که برخی مسائل دست‌وپاگیر است، وزارت جهاد کشاورزی هم باید بیاید و در بحث زمین و موضوعات مربوط به آن وارد میدان شود. حق مردم ماست که این کار انجام شود. ان‌شاءالله دولت و مجلس کمک کنند تا مشکل مسکن را حل کنیم.

قالیباف درباره زیرساخت‌ها، گفت: ظرفیت‌ها و زمین‌هایی وجود دارد و اختیار دادیم و قانون نیز اجازه داده است. می‌توانیم با تهاتر، زیرساخت‌ها را نیز به‌طور جدی دنبال کنیم و به سمت حل‌وفصل آنها برویم. اگر در این بخش نیز مشکلی وجود دارد، می‌توانیم برای رفع آن کمک کنیم. البته باید در کلان‌شهر‌های بزرگ که جمعیت بی‌رویه داریم و جمعیت به شکل بی‌رویه جذب می‌شود یا شهرک‌هایی بدون زیرساخت و بدون ارتباط منطقی، در برخی نقاط و حتی در بیابان ایجاد می‌کنیم، باید از این دو معضل نیز پرهیز کنیم.

نباید شهرک‌های بی‌خودی و دور از دسترس ایجاد کنیم

وی گفت: نه باید شهرک‌های بی‌خودی و دور از دسترس ایجاد کنیم که به زیرساخت‌های سنگین نیاز داشته باشند و نه شهر‌هایی ایجاد کنیم که بیش از ظرفیت خود جمعیت داشته باشند. حدود ۲۳ درصد جمعیت کشور را در کمتر از یک درصد خاکمان متمرکز کرده‌ایم. هر کاری هم انجام دهیم، این وضعیت را نمی‌توانیم در حوزه محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی نجات دهیم و این موضوع اساسا قابل حل نیست.

در ادامه وزیر راه و شهرسازی خطاب به رئیس مجلس گفت: از نقطه‌نظرات کارشناسانه و البته بسیار دلسوزانه شما تشکر می‌کنم و این پیشنهاد بسیار کارگشاست. حتما در اولین فرصت در خدمت جنابعالی و نمایندگان هستیم.

رئیس مجلس در پاسخ گفت: اگر دستگاه‌هایی که باید در صدور مجوز‌ها با شما همراهی کنند، همکاری نمی‌کنند، ما در مجلس کمک می‌کنیم تا این کار انجام شود.