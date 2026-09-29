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رشد 25 درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج

اعطای وام قرض‌الحسنه به 95 هزار نفر در بانک صادرات ایران

​​بانک صادرات ایران با پرداخت حدود 23 همت انواع وام‌های قرض‌الحسنه تا پایان شهریورماه 1405، به نیازهای تسهیلاتی 95 هزار نفر از مشتریان پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۳۳
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بانک صادرات
به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، طی 6 ماهه نخست سال جاری، 22 هزار و 764 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به 94 هزار و 645 متقاضی پرداخت شده که هر دوی این شاخص‌ها به ترتیب با رشد 25 و 12 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 1404 همراه شده است. به این ترتیب روزانه 509 نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک صادرات ایران بهره‌ برده‌اند که نشاندهنده تداوم سیر مثبت در پاسخگویی به مشتریان است.
 
پیشتاز وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت‌شده در بازه زمانی فروردین تا پایان شهریورماه 1405، تسهیلات ازدواج با 48 هزار و 537 فقره به ارزش بالغ بر 16 همت بوده است که هر دوی این آمارها در مقایسه با شش ماهه نخست سال قبل، حدود 25 درصد رشد کرده است. سرفصل‌های فرزندآوری با 25 هزار فقره و اشتغالزایی با حدود 20 هزار مورد پرداختی نیز با حفظ شتاب صعودی خود، در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات اعطاشده قرار گرفته‌اند.
 
بانک صادرات ایران در راستای پاسخگویی به مشتریان و تحقق مسئولیت اجتماعی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را با شتاب بیشتری پی گرفته است به نحوی که در ماه‌های اخیر با افزایش تعداد پرداختی‌ها از صف متقاضیان کاسته شده است.​
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برچسب ها
وام قرض الحسنه تسهیلات ازدواج بانک صادرات ایران
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