پایان سریال شهرزاد چگونه لو رفت؟
به گزارش تابناک؛ ساقی زینتی درباره اتفاقاتی که پس از انتشار سریال شهرزاد برایش رخ داد، توضیحاتی ارائه کرده است. او درباره ماجرای انتشار اطلاعات قسمتهای پایانی این مجموعه گفت اطلاعات مربوط به فیلمنامه در جریان حضور دختری که قرار بود او را به فرزندخواندگی بپذیرد، به بیرون منتقل شده است.
ماجرای انتشار اطلاعات شهرزاد چه بود
زینتی توضیح داد دختری که قرار بود او را به فرزندخواندگی بپذیرد، مدتی در خانه او حضور داشته و در جریان صحبتها و بحثهای مربوط به فیلمنامه قرار گرفته است.
پس از آن، خبری درباره لو رفتن دو قسمت پایانی بخش نخست شهرزاد منتشر شد و اتهام این اتفاق متوجه ساقی زینتی شد؛ موضوعی که این بازیگر آن را رد کرده و تأکید دارد خودش چنین کاری انجام نداده است.
دو سال دوری از فعالیت حرفهای
ساقی زینتی درباره پیامدهای این اتفاق نیز گفت انتشار این اتهام و قضاوتهایی که درباره او شکل گرفت، فشار زیادی به او وارد کرد و در نهایت باعث شد حدود دو سال از فعالیت حرفهای خود فاصله بگیرد.
او معتقد است بسیاری از افرادی که درباره این ماجرا قضاوت کردند، از واقعیت اتفاق اطلاع نداشتند و همین مسئله آسیب قابل توجهی به زندگی و مسیر کاری او وارد کرد.
ساقی زینتی همچنان شهرزاد را دوست دارد
ساقی زینتی در سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی حضور داشت؛ مجموعهای که از آثار شناختهشده شبکه نمایش خانگی محسوب میشود.
این بازیگر با وجود خاطرات تلخی که از حواشی این سریال دارد، همچنان از شهرزاد با علاقه یاد کرده و درباره همکاری با حسن فتحی نیز نگاه مثبتی دارد.
او تأکید کرده است که حواشی آن دوران و اتفاقاتی که برایش رخ داد، بخش تلخی از تجربه کاری او بوده، اما همچنان سریال شهرزاد را دوست دارد.