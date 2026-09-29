بوئینگ ایرانی در ترکیه توقیف شد+جزییات

یک فروند بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین روز گذشته در استانبول به دلیل بدهی توقیف شد.

به گزارش تابناک؛ روز گذشته (6 مهرماه) با حکم دادگاهی در ترکیه، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت کاسپین توقیف شد.

این توقیف با بهانه بدهی ۳ میلیون یورویی بابت خدمات در فرودگاه استانبول بوده و مسافران مجبور به ترک هواپیما شدند؛ این موضوع را مجید اخوان، سخنگوی هواپیمایی کشور تایید کرد.

در بیانیه این شرکت هواپیمایی آمده که در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره‌برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است.

کاسپین همچنین از تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط و استمرار پروازها خبر داده است.