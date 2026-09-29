بوئینگ ایرانی در ترکیه توقیف شد+جزییات
یک فروند بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین روز گذشته در استانبول به دلیل بدهی توقیف شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۲۸| |
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به گزارش تابناک؛ روز گذشته (6 مهرماه) با حکم دادگاهی در ترکیه، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت کاسپین توقیف شد.
این توقیف با بهانه بدهی ۳ میلیون یورویی بابت خدمات در فرودگاه استانبول بوده و مسافران مجبور به ترک هواپیما شدند؛ این موضوع را مجید اخوان، سخنگوی هواپیمایی کشور تایید کرد.
در بیانیه این شرکت هواپیمایی آمده که در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهرهبرداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیریهای حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است.
کاسپین همچنین از تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط و استمرار پروازها خبر داده است.
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قیمت بوئینگ 737 هما در سال 1353 مبلغ 38 میلیون تومان بود! الان با قیمت یورو امروز بدهی شرکت کاسپین میشود 838 میلیارد تومان! شما طلبکار بودید توقیف نمیکردید!؟ آن هم از بدهکاری که حساب هایش مسدود شده!
قیمت این نوع هواپیما اگر بسیار کم کارکرد باشد و به اصطلاح در حد صفر باشد نهایتا 2 میلیون دلار است.
قیمت این نوع هواپیما اگر بسیار کم کارکرد باشد و به اصطلاح در حد صفر باشد نهایتا 2 میلیون دلار است.
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