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علی دایی در ژست قلعه‌نویی برای تبلیغ ساعت

تصویر جدید علی دایی در حال تبلیغ یک ساعت، یادآور تصاویر جنجالی امیر قلعه‌نویی با ساعت رولکس در جریان جام جهانی شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۲۴
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2102 بازدید
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۷
علی دایی

به گزارش تابناک، تصویر جدید علی دایی با ساعت، یادآور حاشیه ساعت رولکس امیر قلعه‌نویی در جام جهانی شد.

کاربری به نام مجید در این رابطه نوشت: اگر در تحریم نبودیم علی آقا دایی که شهرتش جهانیه، می‌تونست پارتنر برندهای ساعت معروف جهانی بشه نه سفیر یه میکروبرند زیرپله‌ای ناشناس و بدون ریشه تو بازار تهران که گنجشک رو رنگ کرده به قیمت قناری بفروشه. حیف از علی آقا.  بعد این چه ژست قلعه‌نویی‌گونه‌ایه که با ساعت گرفتی عزیز؟

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علی دایی امیر قلعه نویی ساعت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
3
19
پاسخ
مثل اینکه داره تبلیغ می کنه، پس چیکار کنه ساعت رو قایم کنه
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
3
1
پاسخ
چهره منفور شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
3
1
پاسخ
چقدر بد قیافه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
7
3
پاسخ
اون منفور اين محبوب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
8
10
پاسخ
فرقش اینه که شهریار به ساعت اعتبار میده امیرخان دنبال اعتبار با ساعت بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
از انسانها بت نسازید !
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
ما فقط یک شهریار می شناسیم
که اونم شاعر بود خدا رحمتش کنه
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