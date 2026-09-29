علی دایی در ژست قلعهنویی برای تبلیغ ساعت
تصویر جدید علی دایی در حال تبلیغ یک ساعت، یادآور تصاویر جنجالی امیر قلعهنویی با ساعت رولکس در جریان جام جهانی شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۲۴| |
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به گزارش تابناک، تصویر جدید علی دایی با ساعت، یادآور حاشیه ساعت رولکس امیر قلعهنویی در جام جهانی شد.
کاربری به نام مجید در این رابطه نوشت: اگر در تحریم نبودیم علی آقا دایی که شهرتش جهانیه، میتونست پارتنر برندهای ساعت معروف جهانی بشه نه سفیر یه میکروبرند زیرپلهای ناشناس و بدون ریشه تو بازار تهران که گنجشک رو رنگ کرده به قیمت قناری بفروشه. حیف از علی آقا. بعد این چه ژست قلعهنوییگونهایه که با ساعت گرفتی عزیز؟
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