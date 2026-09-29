به گزارش تابناک، تصویر جدید علی دایی با ساعت، یادآور حاشیه ساعت رولکس امیر قلعه‌نویی در جام جهانی شد.

کاربری به نام مجید در این رابطه نوشت: اگر در تحریم نبودیم علی آقا دایی که شهرتش جهانیه، می‌تونست پارتنر برندهای ساعت معروف جهانی بشه نه سفیر یه میکروبرند زیرپله‌ای ناشناس و بدون ریشه تو بازار تهران که گنجشک رو رنگ کرده به قیمت قناری بفروشه. حیف از علی آقا. بعد این چه ژست قلعه‌نویی‌گونه‌ایه که با ساعت گرفتی عزیز؟