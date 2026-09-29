شدت کاهش وزن و تغییر چهره امیر جعفری را ببینید پس از تغییر ظاهر و کاهش وزن چشمگیر ریما رامین‌فر، حالا تصاویر تازه‌ای از...

صداوسیما صدای عمو فیتیله‌ای را هم درآورد علی فروتن با انتقاد از صداوسیما گفت: «وقتی یکجا متوقف بشوید عین یک مرداب...

افشاگری خانم بازیگر از سانسور رابطه‌اش با پارسا پیروزفر رزیتا غفاری با اشاره به سریال «در پناه تو» گفت که رابطه میان شخصیت او و...

زن پوشی عباس جمشیدی فر برای جذب مخاطب صداوسیما در حالی که وحید جلیلی و دارودسته‌اش قبل از کنترل صداوسیما و نشستن بر...

ویدیوی تئاتر جنجالی بهاره رهنما با چادر مشکی و دستکش تور! ویدیوهایی از تئاتر امان با بازی بهاره رهنما و چند بازیگر دیگر منتشر شده...

روایت ترسناک رامبد جوان از مافیای تبلیغات روایت ترسناک رامبد جوان از مافیای تبلیغات و گرفتن تبلیغات با تهدید به...

توجیه خواهر پژمان جمشیدی درباره رفتارش ویدیویی از مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی که در کانادا دلالی ملک می‌کند،...

ویدیوی لیندا کیانی از تولد 45 سالگی‌اش لیندا کیانی، بازیگر سینما و تلویزیون به مناسبت تولد 45 سالگی خود ویدیویی...

توصیه جنجالی خانم سینماگر درباره مشکلات معیشتی صحبت‌های مستانه مهاجر در گفت‌وگو با علی ضیا درباره شرایط اقتصادی این...

اتفاقی عجیبی که برای رامین ناصرنصیر رخ داد رامین ناصرنصیر گفت: «خانواده‌ام من را در چهار سالگی با شناسنامه یکی از...

عشق امیرحسین قیاسی به همسرش جنجالی شد! امیرحسین قیاسی در گفت‌وگویی، بارها از همسرش صحبت کرد؛ تا جایی که تکرار...