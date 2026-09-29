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کد خبر:۱۳۹۶۵۱۷
کد خبر:۱۳۹۶۵۱۷
268 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

لایو بی‌سابقه رشیدپور: خریت کردیم به اینجا رسیدیم، اصلش هم اصلاح‌طلبان فلان فلان‌شده هستند!

اظهارات بی‌سابقه رضا رشیدپور در بخشی از لایو اخیرش خبرسازی شده است. این مجری سابق صداوسیما در این ویدیو، مختصرا به سابقه دشمنی آمریکا علیه ایران حتی پیش از انقلاب می‌پردازد و در بخشی از اظهاراتش می‌گوید: «خریت کردیم به اینجا رسیدیم، اصلش هم اصلاح‌طلبان فلان فلان‌شده هستند!» مواضع غیرمنتظره رشیدپور را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر رضا رشیدپور ویدیو جنگ ایران و آمریکا اصلاح طلبان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
شمس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
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0
پاسخ
تو هم یکی به نعل میزنی و یکی به میخ
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