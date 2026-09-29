آدم‌ربایان، فروشنده شمش طلا را دزدیدند و پس از تهدید او با چاقو، شمش طلا و مقداری دلار همراهش را سرقت کردند.

به گزارش تابناک؛ پیرمردی که برای فروش شمش ۱۰ گرمی طلا در اینترنت آگهی گذاشته بود طعمه آدم‌ربایان شد و در قرار فروش در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران، با تهدید چاقو ربوده شد.

در این پرونده، مرد میانسالی از دو نفر به اتهام آدم‌ربایی و سرقت مقرون به آزار شکایت کرده است.

شاکی در اظهاراتش گفت: «مشکل مالی داشتم، به همین خاطر می‌خواستم مقداری طلا بفروشم. شمش ۱۰ گرمی‌ام را در اینترنت آگهی دادم.»

او ادامه داد: «چند نفری زنگ زدند، اما به توافق نرسیدیم و در نهایت با یک نفر که به نظر خریدار منصفی بود، به توافق رسیدم.»

شاکی در تشریح ماجرا گفت: «غروب روز دوم مهر در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران سر قرار رفتم. من زودتر رسیدم و مشتری که آمد، از ماشین پیاده شد. او کمی چانه زد و در نهایت شماره کارت از من گرفت که با گوشی پول را به حساب من بزند. آنجا کمی با گوشی‌اش کار کرد و بعد رسیدی به من نشان داد و گفت پول را واریز کردم.»

شاکی گفت: «اچون مبلغ زیاد بود، اعتماد نکردم و احتمال دادم رسید جعلی باشد. گفتم منتظر بمانیم، چون هنوز پیامکش نیامده است. مرد خریدار به هر طریقی تلاش می‌کرد من را قانع کند که زودتر طلا را بگیرد و برود. من هم معطل کردم تا پیامک بیاید. اما همین‌جور که صحبت می‌کردیم، یک دفعه من را داخل ماشین‌ها داد.»

شاکی گفت: «یک نفر دیگر که داخل ماشین بود با تهدید چاقو گفت که تکان نخورم. آنها حرکت کردند و بعد شمش طلا و یک مقدار دلاری را که همراهم بود، از من گرفتند.»

او در پایان اظهاراتش گفت: «دزدان در بزرگراه چمران در جایی خلوت، من را از ماشین بیرون انداختند و فرار کردند.»

بر اساس این گزارش، با طرح این شکایت، دو نفر سارق تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری آنها ادامه دارد.

منبع: سایت جنایی