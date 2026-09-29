سخنگوی سپاه: ادعای سلاح هستهای دروغ قرن است
سخنگوی سپاه در نشست خبری با بیان اینکه دشمن خودش میداند ایران به دنبال سلاح هستهای نیست، گفت: مسئله دشمن هستهای نیست بلکه نابودی کشور پهناور ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۱۳| |
824 بازدید
سردار محبی، سخنگوی سپاه در نشست خبری با بیان اینکه دشمن خودش میداند ایران به دنبال سلاح هستهای نیست، گفت: مسئله دشمن هستهای نیست بلکه نابودی کشور پهناور ایران است.
خلاصه اظهارات سخنگوی سپاه را در ادامه بخوانید؛
هدف ما از ارسال نامه به مردم آمریکا، فراتر از تبلیغات رسانهای و ایجاد آشنایی با منطق ایران است. این اقدام، یک حرکت تبلیغاتی و کوتاهمدت نیست.
بنیان تشکیل حکومت آمریکا بر مبنای دروغ است. با دروغ سلاح غیرمتعارف به عراق حمله کردند و یک میلیون نفر را کشتند.
هنوز هم آثار حمله آمریکا بر اقتصاد عراق سنگینی میکند. آمریکاییها وقتی تمام عراق را گشتند گفتند که سلاح غیرمتعارف در عراق نیست.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟