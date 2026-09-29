سخنگوی سپاه در نشست خبری با بیان اینکه دشمن خودش می‌داند ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، گفت: مسئله دشمن هسته‌ای نیست بلکه نابودی کشور پهناور ایران است.

سردار محبی، سخنگوی سپاه در نشست خبری با بیان اینکه دشمن خودش می‌داند ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، گفت: مسئله دشمن هسته‌ای نیست بلکه نابودی کشور پهناور ایران است.

خلاصه اظهارات سخنگوی سپاه را در ادامه بخوانید؛

هدف ما از ارسال نامه به مردم آمریکا، فراتر از تبلیغات رسانه‌ای و ایجاد آشنایی با منطق ایران است. این اقدام، یک حرکت تبلیغاتی و کوتاه‌مدت نیست.

بنیان تشکیل حکومت آمریکا بر مبنای دروغ است. با دروغ سلاح غیرمتعارف به عراق حمله کردند و یک میلیون نفر را کشتند.

هنوز هم آثار حمله آمریکا بر اقتصاد عراق سنگینی می‌کند. آمریکایی‌ها وقتی تمام عراق را گشتند گفتند که سلاح غیرمتعارف در عراق نیست.