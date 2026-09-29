بوکسور ایرانی مصدوم شد و برنز گرفت
به گزارش تابناک، در ادامه رقابتهای بوکس بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا، امروز (سهشنبه)، امیر اسماعیلی، نماینده وزن ۹۰+ کیلوگرم تیم ملی بوکس کشورمان، در مرحله نیمه نهایی این رقابتها در ورزشگاه نیشیو گیمناشیوم به مصاف جهانگیر ذاکیروف ازبکستانی و قهرمان جهان رفت.
این مبارزه در راند دوم و پس از مصدومیت اسماعیلی از ناحیه ابرو متوقف شد و داوران اجازه ادامه مبارزه را به نماینده کشورمان ندادند تا اسماعیلی با کسب مدال برنز، به کار خود در این دوره از بازیهای آسیایی پایان دهد.
بلافاصله پس از این اتفاق، اسماعیلی برای مداوا به درمانگاه منتقل شد و ناحیه آسیب دیده ابروی او بخیه خورد. همچنین این بوکسور سنگین وزن کشورمان که پیش از این از ناحیه کتف دست چپ دچار مصدومیت بود، در جریان این مبارزه با تشدید آسیب دیدگی مواجه شد و هم اکنون تحت نظر کادر پزشکی قرار دارد و روند درمان او ادامه دارد.