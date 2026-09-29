مهسا بهشتی برنز بازی های آسیایی گرفت
به گزارش تابناک؛ مهسا بهشتی دومین دختر وزنهبرداری ایران در بازی های آسیایی صبح امروز به روی تخته رفت.
رقیبان او در این دسته آلینا ماروشچاک از بحرین، آنامجن رستمووا از ترکمنستان، بولورتویا لخاگواجاو از مغولستان، واکانا ناگاشیما از ژاپن، یان وو از چین،آیگانیم ژانبولات از قزاقستان، و هسو جئون از کره جنوبی بودند.
بهشتی در حرکت یکضرب موفق شد وزنه ۱۱۳ کیلوگرمی را مهار کند تا در این حرکت در رده چهارم قرار بگیرد و کمی کارش برای دوضرب و مجموع سخت شود.
با شروع حرکت دوضرب، بهشتی با وزنه ۱۴۰ کیلوگرم شروع کرد که موفق به مهار آن نشد.
در حرکت دوم وزنه ۱۴۶ کیلوگرمی را مهار کرد تا با همین وزنه مدال برنز را به دست بیاورد.رقیب او از ترکمنستان نتوانست وزنه آخرش را مهار کند و بهشتی با یک حرکت کمتر، موفق به کسب مدال برنز شد.
یکضرب
حرکت اول: 108 کیلوگرم
حرکت دوم: 108 کیلوگرم
حرکت سوم: 113 کیلوگرم
دوضرب
حرکت اول: 141 کیلوگرم
حرکت دوم: 146 کیلوگرم
حرکت سوم:۱۴۹ کیلوگرم