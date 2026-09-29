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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا؛

 مهسا بهشتی برنز بازی های آسیایی گرفت 

مهسا بهشتی با ثبت رکورد ۱۱۳ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۱۴۶ کیلوگرم در دوضرب، در مجموع به مدال برنز بازی‌های آسیایی دست یافت.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۱۱
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مهسا بهشتی

 

به گزارش تابناک؛ مهسا بهشتی  دومین دختر وزنه‌برداری ایران در بازی های آسیایی صبح امروز به روی تخته رفت.

 رقیبان او در این دسته آلینا ماروشچاک از بحرین، آنامجن رستمووا از ترکمنستان، بولورتویا لخاگواجاو از مغولستان، واکانا ناگاشیما از ژاپن، یان وو از چین،آیگانیم ژانبولات از قزاقستان، و هسو جئون از کره جنوبی بودند.

بهشتی در حرکت یکضرب موفق شد وزنه ۱۱۳ کیلوگرمی را مهار کند تا در این حرکت در رده چهارم قرار بگیرد و کمی کارش برای دوضرب و مجموع سخت شود.

با شروع حرکت دوضرب، بهشتی با وزنه ۱۴۰ کیلوگرم شروع کرد که موفق به مهار آن نشد.
در حرکت دوم  وزنه ۱۴۶ کیلوگرمی را مهار کرد  تا با همین وزنه مدال برنز را به دست بیاورد.رقیب او از ترکمنستان نتوانست وزنه آخرش را مهار کند و بهشتی با یک حرکت کمتر، موفق به کسب مدال برنز شد.

یکضرب
حرکت اول: 108 کیلوگرم 
حرکت دوم: 108 کیلوگرم 
حرکت سوم: 113 کیلوگرم 

دوضرب
حرکت اول: 141 کیلوگرم 
حرکت دوم: 146 کیلوگرم
حرکت سوم:۱۴۹ کیلوگرم   

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