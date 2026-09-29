هشدار پلیس فتا؛ دعوتنامهای که نباید باز کنید
به گزارش تابناک؛ سرهنگ جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به شناسایی شگرد جدید مجرمان سایبری اظهار داشت: متأسفانه کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از احساسات و کنجکاوی کاربران پیامهایی را تحت عنوان «دعوتنامه عروسی» در پیامرسانها منتشر کردهاند.
وی ادامه داد: در این روش، مجرمان با ارسال یک فایل با فرمت APK تحت عنوان «کارت دعوت»، از کاربران میخواهند برای مشاهده جزئیات مراسم از جمله آدرس تالار، این فایل را نصب کنند. کاربران عزیز باید بدانند که نصب این فایلها تلفنهای همراه آنان را به بدافزارهای جاسوسی آلوده میکند.
سرهنگ مختاررضایی با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد: از تمامی هموطنان عزیز تقاضا دارم هرگز لینکها و فایلهای با فرمت APK را که از سوی افراد ناشناس یا حتی مخاطبان آشنا ارسال میشود، باز یا نصب نکنند چراکه کارتهای دعوت واقعی هرگز به صورت فایل نصبی برای کاربران ارسال نمیشوند و نیازی به نصب اپلیکیشن برای مشاهده جزئیات مراسم ندارند.
وی افزود: چنانچه شهروندان با چنین پیامهایی مواجه شدند، ضروری است ضمن مسدود کردن و گزارش دادن حساب کاربری ارسالکننده، از باز کردن هرگونه فایل ضمیمه جدا خودداری کنند.
این مقام انتظامی تأکید کرد: در صورت نصب اشتباه اینگونه فایلها، افراد باید سریعا اینترنت گوشی خود را قطع کرده و جهت دریافت راهنماییهای فنی و پیشگیرانه با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در پایان یادآور شد: مردم عزیز میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و مشاهده سایر هشدارهای امنیتی به سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir مراجعه کنند. به یاد داشته باشید که آگاهی و هوشیاری شما بهترین سپر در برابر شگردهای کلاهبرداری سایبری است.