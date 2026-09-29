تابناک گزارش می دهد؛
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا چقدر گران شد؟/ حقیقت تلخ بازار خودرو در مهر ۱۴۰۵
در بازاری که دلار موتور قیمتهاست و طلا مثل آهنربا عمل میکند، خودروی داخلی هم از قافله عقب نماند؛ اما این بار نه با رشد منطقی، بلکه با یک جهش که طبقهی متوسط را عقبتر از همیشه گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۰۷| |
1848 بازدید
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار خودرو تحت تأثیر جهش بیسابقه نرخ ارز و طلای ۱۸ عیار شاهد یک شوک قیمتی شدید قرار گرفته است که منجر به پیشروی قیمتها در ارقام میلیاردی شده است که با بررسی روند بازار در ابتدای مهرماه نسبت به روزهای گذشته، شاهد رشد میانگین ۱۰ تا ۱۵ درصدی در قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی هستیم که به دلیل عبور دلار از کانالهای جدید، خرید را غیرقابل دستیابی کرده است.
همچنین خودروهایی مانند لوکانو L8 با قیمت ۱۱ میلیارد تومان و تیگو ۸ پرومکس با ۹.۳ میلیارد تومان، اکنون در بازهای قرار گرفتهاند که عملاً دسترسی طبقه متوسط به آنها غیرممکن شده است. حتی ارزانترین گزینه این لیست یعنی جک J4 با قیمت ۲.۷۵ میلیارد تومان، نسبت به هفته گذشته رشد چشمگیری داشته است. اما باوجود افزایش قیمتهای نجومی، معاملات در بازار به حداقل رسیده است و فروشندگان قیمتها را بالا بردهاند اما خریداران توان ورود به این سطح قیمتی را ندارند.
تغییرات قیمتی خودروهای ایرانخودرو (مهر ۱۴۰۵)
سورن پلاس دوگانهسوز EF7 ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت گذاری شد و سورن پلاسXU7P بنزینی ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ و دنا پلاس ششدنده ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ شد که نسبت به هفته گذشته ۲۰ میلیون تومان گران شد . دنا پلاس اتوماتیک آپشنال ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ و پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ شد که ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت همچنین پژو ۲۰۷ دندهای TU5P ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شد که ۳۰ میلیون تومان بالا رفت .
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شد که افزایش قیمت ۲۰ میلیونی داشت و رانا پلاس TU5P ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت خورد که افزایش ۲۰ میلیون تومانی داشت . تارا دندهای V1 پلاس ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شد که ۱۰ میلیون تومان بالا رفت .
تغییرات قیمتی خودروهای سایپا (مهر ۱۴۰۵)
ساینا S دندهای ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شد که نسبت به هفته گذشته ۱۰ میلیون گران شد و کوییک GXL شد و ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ و اطلس G ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شد همچنین طلس اتوماتیک پلاس ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت خورد و سهند S ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شد همچنین سهند پلاس اتوماتیک۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شد و شاهین دندهای ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ و شاهین اتوماتیک ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت گذاری شد.
اما خودروهایی که بیشترین رشد قیمت را ثبت کردند پژو ۲۰۷ دندهای است کهTU5P با رشد ۳۰ میلیون تومانی، بیشترین افزایش یکروزه را داشت. رانا پلاس TU5P و دنا پلاس ششدنده نیز هرکدام ۲۰ میلیون تومان رشد کردند و پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای نیز۲۰ میلیون تومان گران شد.
اما دراین میان هم خودروهایی که کاهش قیمت داشتند شامل ریرا توربو ۶ سرعته است که بیشترین کاهش را با ۴۰ میلیون تومان ثبت کرد و اطلس G ۱۰ میلیون تومان ارزان شد البته کوییک GXL، اطلس اتوماتیک پلاس، سهند S و شاهینها در همین بازه نسبتاً ثابت ماندند. بنابراین بازار خودروهای داخلی در ابتدای مهرماه، روند عمدتاً افزایشی داشت؛ هرچند این رشد در همه مدلها یکسان نبود و برخی مدل ها مانند ریرا و اطلس G خلاف جهت بازار حرکت کردند.
به نظر می رسد اگر روند رشد نرخ ارز تداوم یابد، احتمال افزایش بیشتر قیمت خودروهای داخلی بهویژه پژو ۲۰۷، دنا پلاس و رانا پلاس وجود داشته باشد؛ اما در صورت ثبات نسبی بازار ارز، قیمتها ممکن است در همین سطوح تثبیت شوند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
لوکانو 7 تا سه ماه پیش 2.9 بود الان شده بالای 8
با ارزهایی که برخی مونتاژ کارا گرفتن که ماشین چینی مونتاژ کنند میشه شرکت بی ام و را بخری
در بر همان پاشنه مافیا میچرخه.
با ارزهایی که برخی مونتاژ کارا گرفتن که ماشین چینی مونتاژ کنند میشه شرکت بی ام و را بخری
در بر همان پاشنه مافیا میچرخه.
طرف ماشین احتکار کرده برای دلالی و دزدی، الان هم برای اینکه از بازار طلا و دلار عقب نمونه ماشینی رو که قبلا هم مشتری نداشت تازه گرون هم کرده
انحصار و رانت بلای جان مردم شده است. وارداتی و داخلی هم نداره همه و همه در انحصار است و مفسد فی الارض همین انحصار و انحصار سازان هستند.
مردم میخرن نگران نباشید تا وقتی خریدار هست فروسنده هم هست پس انقدر خبر خودرویی کار نکنید چه فایده داره ؟ تکرار مکرارت هست فقط
اقای پزشکیان که دائم دم از قران و نهج البلاغه میزنی درسته که اکثریت هم اصلا در رای گیری شرکت نکردند ولی همین اندک مردمی که بهت رای دادن امید تغییر داشتن حالا مسائل خارجی و تورم رو نمیتونی کنترل کی حداقل رانت خواراان داخلی و مافیاها رو که میتونی شناسایی و خلغ ید کنی که برادر همش دم از لوتی گری فقط میزنی اما ملت رو بدبخت کردی.....
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟