ملّیگلد به سامانه ناظر بانک مرکزی متصل شد
اعتماد، مهمترین مسئله در خرید هر دارایی ارزشمندی است؛ برای کسی که طلا میخرد، مهم است بداند طلایی که به نام او ثبت شده، پشتوانه واقعی دارد و معاملهاش در مسیری شفاف و قابل اعتماد انجام میشود. به همین دلیل، ایجاد سازوکارهایی که بتواند این اطمینان را بیشتر کند، یکی از نیازهای مهم بازار طلای آنلاین است.
در همین مسیر، ملّیگلد همه مقدمات و الزامات لازم را جهت اتصال به سامانه ناظر بانک مرکزی انجام داد؛ سامانهای که برای نظارت بر معاملات طلای آنلاین و بررسی میزان طلای موجود در برابر تعهدات پلتفرمها راهاندازی شده است. اتصال ملّیگلد به این سامانه، گام دیگری در مسیر افزایش شفافیت فعالیتهای این مجموعه و ایجاد اطمینان بیشتر برای کاربران آن است.
سامانه ناظر امکان پیگیری معامله برای خریدار را فراهم میکند
سامانه ناظر بانک مرکزی بخشی از چارچوب جدیدی است که برای شفافتر شدن خرید و فروش آنلاین طلا و بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات وزیران شکل گرفته است. این سامانه با هدف بررسی معاملات و تطبیق طلایی که پلتفرمها به مشتریان خود میفروشند با موجودی طلای آنها در خزانه طراحی شده است؛ به این معنا که میان میزان تعهد یک پلتفرم به مشتری و طلای واقعی موجود، امکان نظارت و بررسی دقیقتری وجود داشته باشد.
برای کاربری که از یک پلتفرم آنلاین طلا خرید میکند، این اتفاق یک معنای ساده دارد: اطلاعات مربوط به معامله و پشتوانه طلای پلتفرم، در یک سازوکار نظارتی قابل بررسی قرار میگیرد. همین موضوع میتواند به شفافتر شدن بازار و شکلگیری اعتماد بیشتر میان مردم و کسبوکارهای این حوزه کمک کند.
راهاندازی سامانه ناظر در شرایطی اتفاق افتاده که بازار طلای آنلاین در حال عبور از مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که در آن، اعتماد مردم دیگر فقط با ارائه خدمات و سهولت خرید شکل نمیگیرد و شفافیت، پاسخگویی و وجود سازوکارهای نظارتی نیز به بخش مهمی از تجربه خرید تبدیل شده است.
اتصال ملّیگلد به سامانه ناظر، در ادامه مسیر این مجموعه برای فعالیت شفاف و مسئولانه در بازار طلای آنلاین انجام شده است؛ مسیری که در نهایت یک هدف مشخص دارد: اینکه کاربر هنگام خرید طلا، علاوه بر قیمت و خدمات، از شفافیت و پشتوانه معامله خود نیز اطمینان بیشتری داشته باشد.