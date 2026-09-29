En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
در مسیر شکل‌گیری چارچوب‌های شفاف‌تر برای بازار طلای آنلاین

ملّی‌گلد به سامانه ناظر بانک مرکزی متصل شد

پلتفرم خرید و فروش طلای آنلاین ملّی‌گلد اعلام کرد که تمامی الزامات لازم از سوی این مجموعه برای اتصال به سامانه ناظر بانک مرکزی انجام شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۰۶
| |
475 بازدید
ملی گلد

اعتماد، مهم‌ترین مسئله در خرید هر دارایی ارزشمندی است؛ برای کسی که طلا می‌خرد، مهم است بداند طلایی که به نام او ثبت شده، پشتوانه واقعی دارد و معامله‌اش در مسیری شفاف و قابل اعتماد انجام می‌شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکارهایی که بتواند این اطمینان را بیشتر کند، یکی از نیازهای مهم بازار طلای آنلاین است.

در همین مسیر، ملّی‌گلد همه مقدمات و الزامات لازم را جهت اتصال به سامانه ناظر بانک مرکزی انجام داد؛ سامانه‌ای که برای نظارت بر معاملات طلای آنلاین و بررسی میزان طلای موجود در برابر تعهدات پلتفرم‌ها راه‌اندازی شده است. اتصال ملّی‌گلد به این سامانه، گام دیگری در مسیر افزایش شفافیت فعالیت‌های این مجموعه و ایجاد اطمینان بیشتر برای کاربران آن است.

سامانه ناظر امکان پیگیری معامله برای خریدار را فراهم می‌کند

سامانه ناظر بانک مرکزی بخشی از چارچوب جدیدی است که برای شفاف‌تر شدن خرید و فروش آنلاین طلا و بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات وزیران شکل گرفته است. این سامانه با هدف بررسی معاملات و تطبیق طلایی که پلتفرم‌ها به مشتریان خود می‌فروشند با موجودی طلای آنها در خزانه طراحی شده است؛ به این معنا که میان میزان تعهد یک پلتفرم به مشتری و طلای واقعی موجود، امکان نظارت و بررسی دقیق‌تری وجود داشته باشد.

برای کاربری که از یک پلتفرم آنلاین طلا خرید می‌کند، این اتفاق یک معنای ساده دارد: اطلاعات مربوط به معامله و پشتوانه طلای پلتفرم، در یک سازوکار نظارتی قابل بررسی قرار می‌گیرد. همین موضوع می‌تواند به شفاف‌تر شدن بازار و شکل‌گیری اعتماد بیشتر میان مردم و کسب‌وکارهای این حوزه کمک کند.

راه‌اندازی سامانه ناظر در شرایطی اتفاق افتاده که بازار طلای آنلاین در حال عبور از مرحله‌ای تازه است؛ مرحله‌ای که در آن، اعتماد مردم دیگر فقط با ارائه خدمات و سهولت خرید شکل نمی‌گیرد و شفافیت، پاسخ‌گویی و وجود سازوکارهای نظارتی نیز به بخش مهمی از تجربه خرید تبدیل شده است.

اتصال ملّی‌گلد به سامانه ناظر، در ادامه مسیر این مجموعه برای فعالیت شفاف و مسئولانه در بازار طلای آنلاین انجام شده است؛ مسیری که در نهایت یک هدف مشخص دارد: اینکه کاربر هنگام خرید طلا، علاوه بر قیمت و خدمات، از شفافیت و پشتوانه معامله خود نیز اطمینان بیشتری داشته باشد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ملی گلد بانک مرکزى خرید طلا آنلاین
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازگشت خواننده‌ها به وطن داغ شد!؟/ گمانه‌زنی درباره بازگشت بیژن مرتضوی پایان یافت+فیلم
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۴ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۵۳ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rII
tabnak.ir/005rII