عکس روز ناسا از «سحابی میگو»
به گزارش تابناک؛
آنچه باعث ایجاد حالت چرخان در «سحابی میگو» (Shrimp Nebula) میشود، احتمالاً سرعت بالای آن است.
به نقل از ناسا، موضوع آشکار این است که سحابی میگو یا «Sh۲-۱۸۸» یکی از بزرگترین سحابیهای سیارهای در آسمان شب به شمار میرود و از نظر اندازه زاویهای، حدود نصف قطر ماه را پوشش میدهد. علاوه بر این، هسته کوتوله سفید باقیمانده از ستاره خورشید مانندی که جو بیرونی خود را از دست داده، با سرعت غیرمعمول در فضای میانستارهای حرکت میکند و یک شوک کمانی به وجود میآورد که بیشتر در سمت چپ بالا قابل دیدن است و شبیه به قایقی به نظر میرسد که در آب حرکت میکند.
سحابی میگو اگرچه کمنور است، اما با فشردهسازی و روشنتر کردن گاز در لبه جلویی خود نیز میدرخشد.
این عکس شاخص با استفاده از نور هیدروژن، گوگرد و اکسیژن و توسط یک تلسکوپ خانگی در کراکوف لهستان ثبت شده و سپس به صورت دیجیتالی اصلاح شده است تا به رنگهای واقعی سحابی نزدیک شود.
عکس روز ناسا پرتره صورتیرنگی را از «سحابی میگو» به نمایش میگذارد.