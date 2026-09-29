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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا

بریمانلو نهمین طلای ایران را در کوراش گرفت

مجیدوحید بریمانلو در دیدار نهایی وزن ۶۶- کیلوگرم مسابقات کوراش بازی‌های آسیایی با پیروزی مقابل حریف خود به مدال طلای این بازی‌ها دست پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۰۱
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مجید وحید بریمانلو کوراش

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا، امروز (سه‌شنبه) در مجموعه ورزشی هنر‌های رزمی آیچی به پایان رسید و مجیدوحید بریمانلو با برتری در دیدار نهایی، مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد تا کوراش ایران نیز نام خود را در میان رشته‌های طلایی کاروان کشورمان ثبت کند.

مجیدوحید بریمانلو در دیدار نهایی وزن ۶۶- کیلوگرم با برتری یک بر صفر مقابل یاسین بوباکالونوف از تاجیکستان به مدال طلا دست یافت و نهمین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان را کسب کرد. او در دوره گذشته نیز موفق به کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی هانگژو شده بود.

بریمانلو برای حضور در دیدار فینال، ابتدا با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش - نصف ضربه فنی) از سد اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان گذشت و در ادامه در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال - ضربه فنی) مقابل رحیم‌الله نجمی از افغانستان به برتری دست یافت. او در دیدار نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۳ بر صفر کوبانیچ‌بک آی‌بک اولو از قرقیزستان را شکست داد.

با پایان رقابت‌های کوراش، پرونده نمایندگان کشورمان با کسب مدال طلای مجیدوحید بریمانلو، نقره رامین احمدزاده و برنز فاطمه برمکی بسته شد. در این رقابت‌ها طاهره آذرپیوند، پردیس عیدی‌وندی، رضا احمدزاده و مریم پیمانی نیز با شکست مقابل رقبای خود از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

مدال طلای بریمانلو، نهمین طلای کاروان ورزشی ایران بود که پس از احتساب آن در جدول، ایران را در جدول مدالی بازی‌ها به رتبه ششم رساند.

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مجید وحید بریمانلو کوراش بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا بازی های آسیایی کمیته ملی المپیک
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