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نوسان قیمت تتر در ساعات اخیر

در این خبر نموداری از نوسان قیمت تتر در ساعات اخیر را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۹۹
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1618 بازدید
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۳
نوسان قیمت تتر
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قیمت تتر ارز دیجیتال قیمت ارز دیجیتال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
7
پاسخ
نوسان؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اینا وضعشون توپه بهش میگن نوسان
ولی نمیدونن اینا نوسان نابودی عمر ماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
11
پاسخ
احیاناً ربطی که به قیمت دلار نداره. فقط مربوط به تتره دیگه؟
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