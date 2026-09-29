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نوسان قیمت تتر در ساعات اخیر
در این خبر نموداری از نوسان قیمت تتر در ساعات اخیر را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر:
۱۳۹۶۴۹۹
تاریخ انتشار:
۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹
29 September 2026
کد خبر:
۱۳۹۶۴۹۹
|
۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹
29 September 2026
|
1618
بازدید
1618
بازدید
|
۳
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قیمت تتر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۳
ناشناس
|
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
7
پاسخ
نوسان؟!
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اینا وضعشون توپه بهش میگن نوسان
ولی نمیدونن اینا نوسان نابودی عمر ماست
ناشناس
|
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
11
پاسخ
احیاناً ربطی که به قیمت دلار نداره. فقط مربوط به تتره دیگه؟
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