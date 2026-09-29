عکس: برندگان عکاس نجوم سال ۲۰۲۶

برندگان رقابت معتبر «عکاس نجوم سال ۲۰۲۶» با ثبت تصاویری خیره‌کننده از کهکشان‌ها، سحابی‌ها و مناظر ستاره‌ای، مرزهای عکاسی نجومی را جابه‌جا کردند؛ در این میان، عنوان برتر به عکاس کویتی رسید که توانست سایه و نورِ «سحابی کوسه» را به هنرمندانه‌ترین شکل ممکن ثبت کند.