عکس: برندگان رقابت «عکاس نجوم سال ۲۰۲۶»
برندگان رقابت معتبر «عکاس نجوم سال ۲۰۲۶» با ثبت تصاویری خیرهکننده از کهکشانها، سحابیها و مناظر ستارهای، مرزهای عکاسی نجومی را جابهجا کردند؛ در این میان، عنوان برتر به عکاس کویتی رسید که توانست سایه و نورِ «سحابی کوسه» را به هنرمندانهترین شکل ممکن ثبت کند.
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برچسبها:عکس بین الملل عکاس نجوم سال ۲۰۲۶ برندگان رقابت
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