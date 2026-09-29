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کد خبر: ۱۳۹۶۴۹۷
بازدید: ۲

عکس: برندگان رقابت «عکاس نجوم سال ۲۰۲۶»

برندگان رقابت معتبر «عکاس نجوم سال ۲۰۲۶» با ثبت تصاویری خیره‌کننده از کهکشان‌ها، سحابی‌ها و مناظر ستاره‌ای، مرزهای عکاسی نجومی را جابه‌جا کردند؛ در این میان، عنوان برتر به عکاس کویتی رسید که توانست سایه و نورِ «سحابی کوسه» را به هنرمندانه‌ترین شکل ممکن ثبت کند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل عکاس نجوم سال ۲۰۲۶ برندگان رقابت
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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