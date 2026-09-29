En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۶۴۹۵
بازدید: ۴۹۱

عکس: رمزگشایی از معمای دریاهای منجمد

در حالی که نگاه جهان به لایه‌های سطحی زمین دوخته شده، گروهی از کاوشگران و دانشمندان دل به اعماق تاریک و یخ‌زده قطب شمال و جنوب سپرده‌اند. زیر این لایه‌های عظیم یخی، دنیایی بکر و ناشناخته نهفته است که می‌تواند کلید درک بسیاری از پدیده‌های زیستی و اقلیمی باشد؛ سفری جسورانه به اعماق آب‌هایی که تا به امروز از چشمان بشر پنهان مانده بود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل کاوشگران دانشمندان قطب شمال و جنوب
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha