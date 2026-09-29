عکس: رمزگشایی از معمای دریاهای منجمد

در حالی که نگاه جهان به لایه‌های سطحی زمین دوخته شده، گروهی از کاوشگران و دانشمندان دل به اعماق تاریک و یخ‌زده قطب شمال و جنوب سپرده‌اند. زیر این لایه‌های عظیم یخی، دنیایی بکر و ناشناخته نهفته است که می‌تواند کلید درک بسیاری از پدیده‌های زیستی و اقلیمی باشد؛ سفری جسورانه به اعماق آب‌هایی که تا به امروز از چشمان بشر پنهان مانده بود.