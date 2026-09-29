عکس: راهپیمایی صلیبی الیزاوتا در مسکو

پانزدهمین راهپیمایی صلیبی الیزاوتا در روز عید «تکریم صلیب مقدس» در مسکو برگزار شد. این مراسم به‌طور سنتی در نزدیک‌ترین روز به سالروز نام‌گذاری (تولد/نام‌گذاری مذهبی) دوشس بزرگ الیزابت فئودورونا، که در آیین ارتدکس به نام مادر یحیی تعمیددهنده تعمید یافته بود، برگزار می‌شود.