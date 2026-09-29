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ستاد دیه چه کمک‌هایی را قبول نمی‌کند؟

رئیس ستاد دیه تأکید کرد در صورتی که منشأ کمک‌های مالی نامشروع باشد یا هدف از پرداخت آن، سفیدشویی و بازسازی وجهه افراد باشد، این کمک‌ها پذیرفته نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۹۱
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سید اسدالله جولایی

به گزارش تابناک؛ رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت:  کمک‌های مالی نامشروع را نمی‌پذیریم.

سید اسدالله جولایی؛ رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با اشاره به احتمال سوءاستفاده برخی افراد از کمک به آزادی زندانیان برای تطهیر وجهه خود اظهار کرد: ممکن است برخی افراد، از جمله مفسدان اقتصادی، بخواهند از طریق پرداخت کمک برای آزادی زندانیان، وجهه خود را در جامعه ترمیم کنند و بگویند با وجود درآمدهایشان، برای آزادی زندانیان نیز هزینه می‌کنند.

وی افزود: اگر مشخص شود کمک‌های مالی از محل درآمد‌های نامشروع تأمین شده یا با هدف سفیدشویی و تطهیر وجهه افراد صورت می‌گیرد، چنین کمک‌هایی را نمی‌پذیریم.

جولایی با اشاره به پیشنهاد‌های مالی و غیرنقدی مطرح‌شده برای کمک به آزادی زندانیان گفت: پیشنهاد‌هایی از جمله واگذاری زمین شبهه‌دار و ارائه اسناد نامتعارف به من داده شده است، اما ترجیح می‌دهم کمک‌های پاک و حلال، هرچند اندک، دریافت شود.

رئیس ستاد دیه کشور با اشاره به کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان خاطرنشان کرد: کمک‌های مردمی و خیرخواهانه، حتی اگر مبلغ آن اندک باشد، ارزشمند است و باید با اطمینان از سلامت منشأ آن برای آزادی زندانیان نیازمند استفاده شود.

منبع: تسنیم

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سید اسدالله جولایی کمک مالی ستاد دیه
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