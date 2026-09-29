رکوردشکنی تاریخی قیمت تتر در بازار امروز
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز دیجیتال معاملات امروز را با شوک قیمتی جدیدی آغاز کرد؛ جایی که استیبلکوین محبوب ایرانیها دست به رکوردشکنی تاریخی زد. بررسی آخرین دادههای صرافیهای داخلی نشان میدهد قیمت تتر (USDT) در لحظه تنظیم این گزارش به رقم بیسابقه ۲۴۹ هزار و ۱۹۹ تومان رسیده است.
رشد ۴ درصدی در یک شبانهروز؛ رالی ۲۳ درصدی در یک ماه
نگاهی به تابلوی معاملات صرافیها حاکی از آن است که قیمت تتر ظرف ۲۴ ساعت گذشته با جهش بیش از ۴ درصدی همراه شده است. روند صعودی قیمت تتر البته محدود به ساعات اخیر نیست؛ بررسی بازدهی ماهانه این دارایی پرکاربرد نشان میدهد خریداران تتر طی ۳۰ روز گذشته شاهد بازدهی چشمگیر ۲۳ درصدی بودهاند؛ رقمی که از شتاب گرفتن جریانات نقدی به سمت داراییهای دلاری خبر میدهد.
پشت پرده جهش قیمت تیتر چیست؟
کارشناسان معتقدند جهش قیمت تتر در ابتدای معاملات امروز بیش از هر چیز حاصل دو محرک اصلی است. از یک سو فشار تقاضا در سمت خرید را شاهد هستیم، به گونهای که تمایل معاملهگران خرد و نهادی برای حفظ ارزش سرمایه در بازار کریپتو افزایش یافته است.
از سوی دیگر انتظارات تورمی تقویت شده است و اثرپذیری روانی بازارها از متغیرهای کلان اقتصادی که همواره زودتر از سایر بازارها، در نرخ دلار دیجیتال منعکس شده است.
با توجه به این رکوردشکنی قیمت تتر در چهارمین روز هفته، فعالان بازار اکنون با دقت بالایی نوسانات ساعات آینده را رصد میکنند تا مشخص شود آیا بازار در این سقف تثبیت خواهد شد یا شاهد نرخ های بالاتر خواهیم بود؟