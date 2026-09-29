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آقای نماینده! مسجد و حسینیه ملک شخصی شما نیست / قانون را با تهدید اجتماعی عوض نکنید

تهدیدهای یک نماینده مجلس درباره اینکه مردم دیگر برخی مسئولان را در مسجد و حسینیه راه نخواهند داد، بیش از آنکه نقد یک تصمیم باشد، تلاشی برای تبدیل اختلاف سیاسی به فشار اجتماعی است؛ آن هم علیه مقاماتی که بنا بر تأکید رهبری، باید مورد اعتماد و حمایت قرار گیرند.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۸۷
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3190 بازدید
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۸

آقای نماینده! مسجد و حسینیه ملک شخصی شما نیست / قانون را با تهدید اجتماعی عوض نکنید

به گزارش تابناک، اینکه یک نماینده مجلس در واکنش به یک پرونده قضایی بگوید مردم فلان مسئول را دیگر در مسجد و حسینیه راه نخواهند داد و با او محترمانه سخن نخواهند گفت، واقعاً چه معنایی دارد؟ مسجد و حسینیه قرار است محل عبادت، وحدت و گفت‌وگو باشد یا به ابزار تسویه‌حساب سیاسی تبدیل شود؟ اگر نماینده‌ای به عملکرد یک مقام یا حتی تصمیم یک قوه اعتراض دارد، قانون برای او ابزارهای مشخصی قرار داده است؛ اما تهدید به طرد اجتماعی، نه ابزار نظارت است و نه در شأن جایگاه نمایندگی مردم.

آقای نماینده! چه کسی از قانون دفاع کند؟!

نکته عجیب‌تر اینکه این سخنان در ماجرایی مطرح شده که اصل آن باید در چارچوب قانون و دستگاه قضایی بررسی شود. اگر درباره پرونده رسایی یا هر فرد دیگری سوال یا ابهامی مطرح است، مسیرش مشخص آن پیگیری حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی است. اینکه یک نماینده پیشاپیش درباره مجازات افراد سخن بگوید و همزمان دستگاه قضایی را متهم  کند، باید پرسید چه کسی قرار است از قانون دفاع کند؟

اختلاف سیاسی نباید منجر به دوگانه مردم علیه مسئولان شود

از سوی دیگر، نمی‌توان از کنار این واقعیت گذشت که رهبر انقلاب بارها بر حفظ انسجام میان مسئولان و اعتماد به قوای کشور تأکید کرده‌اند. حال چگونه می‌توان از یک سو از ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبری سخن گفت و از سوی دیگر با ادبیاتی تند، یکی از ارکان نظام را در معرض فشار اجتماعی و بی‌احترامی قرار داد؟ اختلاف سیاسی هر اندازه جدی باشد، مجوز ساختن دوگانه «مردم علیه مسئولان» نیست. این ادبیات اگر عادی شود، فردا هر گروهی می‌تواند برای مسئولی حکم طرد از مسجد و حسینیه صادر کند.

مسجد را به محل تهدید مسئولان تبدیل نکنید!

آقای نماینده! مجلس جای قانون‌گذاری و نظارت است، نه صدور حکم اجتماعی برای مسئولان. اگر اقدامی غیرقانونی انجام شده، قانون باید درباره آن تصمیم بگیرد؛ اگر حکمی محل اعتراض است، مسیر اعتراض قانونی باز است و اگر عملکرد مسئولی قابل نقد است، نماینده باید با سند و استدلال آن را نقد کند. اما تبدیل مسجد و حسینیه به میدان فشار سیاسی و تهدید مسئولان، نه مشکلی از کشور حل می‌کند و نه به جایگاه مجلس اعتبار می‌دهد؛ اتفاقاً این ادبیات است که بیش از همه نیازمند پاسخ و توضیح است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
7
42
پاسخ
هنوز هم ريشه اين جور ادمها در شوراي نگهبان هست...
مجدد اين جور ادمها تاييد ميشن و با راي 3 درصدي ميان نماينده ميشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
نگران نباش ..تا الان که دولت و اقتصاد مملکت دست افرادی با درصد بالای رای مردم بوده با دستاوردهای فراوان
ناشناس
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United States of America
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۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
27
10
پاسخ
بله نیمشه یک بام و دوهوا جناب رسایی رو بزار کنار الان در دوران پزشکیان انواع حوادث بندر شهید رجایی و تورم وحشتناک و گرانی و بیکاری و و و دقت کن تا قبل از جنگ وقتی نمایندگان میخواستن دوتا وزیر رو برکنار کنن چه داستانی درست کردید . نمیگم مجلس خوبی داریم ولی الان تو این شرایط یک نماینده باید بره زندان ایشون جزو اندک نمایندگانی هست که حرف میزنه بقیه یک جسم روی صندلی هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
آقای نماینده! مسجد و حسینیه ملک شخصی شما نیست / قانون را با تهدید اجتماعی عوض نکنید
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
20
پاسخ
حرف زدن بدون عمل هیچ فایده ای ندارد اون موقع که نماینده نبود چه دفاعی از حق مردم کرد سال 1400 ارز ترجیحی را کی برداشت و از آن زمان تورم شروع شد چرا فراموش میکنید نماینده مجلس که به فکر منافع یک گروه هستی ایران برای همه است
Mhd
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
2
2
پاسخ
مردم فهیم هستند و خدا رو شکر از فهم سیاسی بالایی برخودارن.لطف کنید با این حرف ها مردم رو قناتی جنگ و دعواهای جناحی و شخصی نکنید.مملکت هنوز قانون داره.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
3
3
پاسخ
جبهه گیری تابناکم عجیبه . خبررسان که نباید متناسب با شرایط موضع سیاسی بگیره یک نماینده مجلس نظرشو گفته شما چرا اینقدر با عجله و با تیتر درشت
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
4
پاسخ
البته مسئولانی که این آقا مد نظر است سالی یک بار مسجد نمی روند....
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