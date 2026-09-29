تهران در مسیر خنکتر شدن؛ شمال کشور بارانی میشود
به گزارش تابناک؛ رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از کاهش نسبی دما در تهران و تداوم بارشها در بخشهایی از شمال کشور خبر داد و گفت: طی دو روز آینده در استانهای شمالی و ارتفاعات البرز افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
صادق ضیاییان با اشاره به پیشبینی کلی بر اساس نقشههای همدیدی و آیندهنگری، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی طی دو روز آینده در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
وی افزود: برای پنجشنبه در مناطقی از غرب، شمال غرب، دامنههای جنوبی البرز، ارتفاعات البرز غرب، ابر، افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده و وزش باد شدید رخ میدهد. جمعه علاوه بر مناطق ذکر شده، بارندگی در گیلان و مازندران نیز پیشبینی میشود.
به گفته رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، برای شنبه هفته آینده نیز بارش در شمال غرب، سواحل دریای خزر و بخشهایی از شمال شرق کشور ادامه خواهد داشت. طی پنج روز آینده بهویژه در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان نیز رگبار و رعدوبرق رخ میدهد. طی پنج روز آینده در غرب، شمال غرب و دامنههای جنوبی البرز افزایش وزش باد و گاهی خیزش گردوخاک انتظار میرود.
وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۸ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۹ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید و بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۶ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.