برمکی به برنز کوراش بازیهای آسیایی رسید
به گزارش تابناک، در ادامه روز سوم و پایانی رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (سهشنبه) در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شده است، فاطمه برمکی با شکست در دیدار نیمهنهایی به مدال برنز رسید.
فاطمه برمکی در دیدار نیمهنهایی وزن ۸۷+ کیلوگرم به مصاف شی لیو لیلینگ از چین تایپه رفت و با شکست ۵ بر صفر (یامباش - نصف ضربه فنی) از راهیابی به دیدار نهایی بازماند و به مدال برنز دست یافت.
برمکی برای حضور در دیدار نیمهنهایی، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل یاچونگ یان، دیگر نماینده چین تایپه را شکست داد.
همچنین تا دقایقی دیگر، مجیدوحید بریمانلو در دیدار نیمهنهایی وزن ۶۶- کیلوگرم به مصاف کوبانیچبک آیبک اولو از قرقیزستان خواهد رفت.
سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، با حضور در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی، از نزدیک شاهد عملکرد ملیپوشان کشورمان هستند.