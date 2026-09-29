درخواست یاران احمدی نژاد و رئیسی از شعام!

صاحبنظران در پاسخ به اظهاراتی از این دست معتقدند خروج از NPT زمانی باید صورت بگیرد که ایران بمب اتم ساخته باشد در غیر اینصورت، هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند که ایران باید آن را بپردازد.

به گزارش تابناک؛ تعدادی از دولتمردان احمدی نژاد و رئیسی خواستار خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شدند.

بنا بر این گزارش، 32 نفر از مسئولان دولت‌های احمدی نژاد و رئیسی با انتشار بیانیه‌ای ضمن ادعای اینکه ادامه حضور ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) به مصلحت نیست، از شورایعالی امنیت ملی، دولت و مجلس خواستار توقف همکاری ها و آغاز فرآیند قانونی خروج از این معاهده در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند.

صاحبنظران در پاسخ به اظهاراتی از این دست معتقدند خروج از NPT زمانی باید صورت بگیرد که ایران بمب اتم ساخته باشد در غیر اینصورت، هزینه‌های اضافی ایجاد می کند که ایران باید آن را بپردازد.

وقتی خروج از ان پی تی (NPT) اعلام میشود حتی کشور‌هایی مانند چین و روسیه هم از ما فاصله میگیرند.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی