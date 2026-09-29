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توصیه خاص برای تحکیم خانواده در مترو! + عکس

تصویری از یک بنر متعلق به قوه قضاییه در مترو تهران با واکنش کاربران در فضای مجازی روبه‌رو شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۶۹
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مترو

به گزارش تابناک، تصویری از یک بنر متعلق به قوه قضاییه در مترو تهران با واکنش کاربران در فضای مجازی روبه‌رو شده است. روی این بنر نوشته شده: «با جدایی گره‌ای باز نمی‌شه» و در ادامه هشتگ «من صبورم» به چشم می‌خورد.

این پیام که به‌نظر می‌رسد با هدف تأکید بر صبر و پرهیز از جدایی طراحی شده، واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته است. برخی کاربران با آن موافق بودند، اما گروهی دیگر با اشاره به تجربه‌های شخصی و اجتماعی خود نوشتند که همیشه جدایی به معنای بن‌بست نیست و گاهی «اتفاقاً با جدایی گره‌ها باز می‌شوند».

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مترو بنر تحکیم خانواده طلاق صبوری جدایی
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tabnak.ir/005rHh