توصیه خاص برای تحکیم خانواده در مترو! + عکس

به گزارش تابناک، تصویری از یک بنر متعلق به قوه قضاییه در مترو تهران با واکنش کاربران در فضای مجازی روبه‌رو شده است. روی این بنر نوشته شده: «با جدایی گره‌ای باز نمی‌شه» و در ادامه هشتگ «من صبورم» به چشم می‌خورد.

این پیام که به‌نظر می‌رسد با هدف تأکید بر صبر و پرهیز از جدایی طراحی شده، واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته است. برخی کاربران با آن موافق بودند، اما گروهی دیگر با اشاره به تجربه‌های شخصی و اجتماعی خود نوشتند که همیشه جدایی به معنای بن‌بست نیست و گاهی «اتفاقاً با جدایی گره‌ها باز می‌شوند».