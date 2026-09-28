En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 817
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۶۴۶۰
کد خبر:۱۳۹۶۴۶۰
1916 بازدید
نظرات: ۲
سوت

فیزیک مردی که به جای هادی چوپان قهرمان مستر المپیا شد

رقابت‌های بدنسازی و زیبایی اندام مسترالمپیا 2026 در شرایطی تحت شعاع غیبت هادی چوپان برگزار شد که نیک واکر پس از یک سال پرحاشیه و پر از مصدومیت موفق شد بالاتر از مدافع عنوان قهرمانی درک لانسفورد و سامسون دائودا ساندو را تصاحب کند و برنده 600 هزار دلار جایزه شد. واکر در جریان آماده‌سازی برای مستر المپیا ۲۰۲۳ دچار پارگی همسترینگ و آسیب‌دیدگی عضله ساق پا شد؛ مصدومیت‌هایی که مسیر بازگشت او به رقابت‌ها را طولانی و دشوار کرد اما او موفق شد در سال 2026 بازگشت با شکوهی به این مسابقات داشته باشد و به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کند. سامسون دائودا دوم شد و 300 هزار دلار جایزه گرفت و درک لانسفورد سوم شد و 100 هزار دلار جایزه برد. بهروز تابانی، تنها نماینده ایران در دسته اوپن مردان نتوانست به دیدار فینال برسد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت نیک واکر مستر المپیا 2026 هادی چوپان مسترالمپیا
اخبار مرتبط
بیت باکس زدن هادی چوپان وسط برنامه تلویزیونی!
احترام نظامی هادی چوپان به پرچم ایران حین تمرین
واکنش تند هادی چوپان به حملات شدید به او
هادی چوپان: هانی رامبد از پشت به من خنجر زد!
توصیه هادی چوپان به ورزشکاران: خودتان را نفروشید
هشدار هادی چوپان: به قله رسیدیم؛ نباید بازیچه دلقکان مجازی شویم
رقص هادی چوپان در تلویزیون حاشیه‌ساز شد
کِل کشیدن هادی چوپان به افتخار خلیج فارس
هادی چوپان: ما شهید دادیم که این وطن، وطن بماند
شیوه متفاوت ارادت هادی چوپان به رهبر انقلاب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
اه! چندش اوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
1
پاسخ
اگه اونم سمت شیطان میرفت و خائن میشد انواع اسکار وصلح نوبل و جایزه گرمی و کیلویی و غیره بهش میدادن اما جایزه اصلی رو خدا باید بده نه این جوجه شیاطین کثیف.
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟