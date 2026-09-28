فیزیک مردی که به جای هادی چوپان قهرمان مستر المپیا شد

رقابت‌های بدنسازی و زیبایی اندام مسترالمپیا 2026 در شرایطی تحت شعاع غیبت هادی چوپان برگزار شد که نیک واکر پس از یک سال پرحاشیه و پر از مصدومیت موفق شد بالاتر از مدافع عنوان قهرمانی درک لانسفورد و سامسون دائودا ساندو را تصاحب کند و برنده 600 هزار دلار جایزه شد. واکر در جریان آماده‌سازی برای مستر المپیا ۲۰۲۳ دچار پارگی همسترینگ و آسیب‌دیدگی عضله ساق پا شد؛ مصدومیت‌هایی که مسیر بازگشت او به رقابت‌ها را طولانی و دشوار کرد اما او موفق شد در سال 2026 بازگشت با شکوهی به این مسابقات داشته باشد و به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کند. سامسون دائودا دوم شد و 300 هزار دلار جایزه گرفت و درک لانسفورد سوم شد و 100 هزار دلار جایزه برد. بهروز تابانی، تنها نماینده ایران در دسته اوپن مردان نتوانست به دیدار فینال برسد.