سوءاستفاده از تجمعات شبانه برای خلاصی یک مجرم!

در حالی که کارکرد تجمعات شبانه، تقویت وحدت ملی در مقابل دشمن بوده، در مواردی شاهد سوءاستفاده از این تجمعات توسط عده قلیلی برای پیشبرد اهداف باندی ‌شان بوده‌ایم. در آخرین نمونه پس از به اجرای حکم زندان حمید رسایی، عده‌ای سعی کردند با سوءاستفاده از تجمعات شبانه به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی حمله کنند و خواستار آزاد کردن حمید رسایی که به عنوان مجرم در حال گذراندن دوره محکومیت است، شدند! تصاویر تحرکات این عده نفوذی در تجمعات شبانه مردم و سوءاستفاده از این تجمعات را می‌بینید.