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کد خبر:۱۳۹۶۴۵۵
کد خبر:۱۳۹۶۴۵۵
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نبض خبر

تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!

محمد منان رئیسی نماینده سوپرانقلابی قم در مجلس و رئیس ستاد جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری در قم قالیباف را به‌خاطر شکایت از رسایی تهدید کرد: «ممکن است عوامل این امر دیگر نتوانند در مساجد و مراسمات حاضر شوند و با برخورد مردمی روبرو خواهند شد!» رئیسی در واکنش به اجرای تکلیف قانون قوه قضاییه در اجرای حکم زندان حمید رسایی گفت: «وسط این جنگ و در شرایطی که شعار وفاق گوش عالم و آدم را کر کرده، کار را به جایی رسانده‌اید که یک نماینده مدافع پابرهنگان و مستضعفان (حمید رسایی!) را به زندان برده‌اید... اینجا شرارت اجازه نمی‌دهد سکوت کنم... بعید می‌دانم با این وضعیت، در هیچ مسجد، محفل، میدان و هیئتی مردم به شما اجازه حضور بدهند و ممکن است با برخورد مردمی روبه‌رو شوید!» اظهارات کامل این نماینده مجلس را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمد منان رئیسی حمید رسایی محمدباقر قالیباف ویدیو سوپرانقلابی
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