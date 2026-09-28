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نامۀ آیت‌الله سیّدمجتبی به برادرشان هنگام حضور وی در جبهه + عکس

انتشار نامۀ آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به برادرشان آیت‌الله سیّدمصطفی خامنه‌‌ای در هنگام حضور وی در جبهه‌های دفاع مقدس
کد خبر: ۱۳۹۶۴۵۴
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رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، تصویری از نامۀ آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به برادرشان آیت‌الله سیّدمصطفی خامنه‌‌ای در هنگام حضور وی در جبهه‌های دفاع مقدس منتشر شده است.

نامۀ آیت‌الله سیّدمجتبی به برادرشان هنگام حضور وی در جبهه

در متن نامه آمده است:

 بسمه ‌تعالی
خدمت برادر عزیزم، رزمندۀ گرامی سیّدمصطفی، بالاخره پس از مدّتها که قصد نامه نوشتن را کرده بودم موفّق به چنین امری شدم.

جای شما خالی، ما در مشهد پس از زیارت و دید و بازدید از سبزوار بازدید کردیم. استقبال مردم خیلی خوب و دلگرم کننده بود. امّا خوب، جای ما هم در آن محیط صفا و خلوص و عشق به خدا خالی. ایکاش باز هم توفیق پیدا کنیم و در آن مکان الهی حضور پیدا کنیم.

بعد از اینکه به تهران آمدیم من دائماً در صدد تهیّۀ کتاب درسی و اسم‌نویسی در مجتمع رزمندگان بوده‌ام تا اینکه دیروز موفق به اسم نوشتن شدم.

قرار است همگی چند سطری در ادامۀ این دو نامه بنویسند و من از طرف بشری و هدی هم سلام میرسانم. امیدوارم در پناه توفیقات حضرت حقّ انجام وظیفه (بطور احسن) را بنمائی. زیاد وقتت را نمی‌گیرم و تو را به خدا میسپارم.

والسلام. سیّدمجتبی
 چهارشنبه ۹ مرداد ۶۵

 

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