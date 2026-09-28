نبض خبر
به من میگفتند درب شمالی صداوسیما نزدیک زندان اوین است!
جواد یحیوی، مجری و بازیگر سابق تلویزیون، در روایت خود از سالهای فعالیت در صداوسیما گفت: به او هشدار میدادند: «تو دو تا مشکل داری؛ یکی اینکه زن و بچه نداری و نمیترسی، دوم اینکه فاصلهات رو با اوین نمیدونی.» یحیوی پیشتر نیز در گفتوگوهای رسانهای گفته بود طی حدود هجده سال فعالیت حرفهای، نزدیک به دوازده سال با محدودیت کاری در تلویزیون مواجه بوده است. او همچنین در گفتوگویی جدیدتر گفته سالها ممنوعالتصویر بوده، اما اکنون امکان بازگشت به تلویزیون را دارد و خودش پیشنهادهای صداوسیما را نپذیرفته است.
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