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هشدار آماده‌باش سیل در ۶ استان کشور

هشدار آماده‌باش ۶ استان شمال کشور برای بارندگی صادر شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۴۶
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سیل

به گزارش تابناک، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: نیرو‌های امدادی و عملیاتی استان‌های ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ، ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ، ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ، ﮔﯿﻼﻥ، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ با هشدار سازمان هواشناسی در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد در ۶ استان کشور هموطنان در بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و فرسوده تردد نکنند.

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سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۳، از تشدید فعالیت یک سامانه بارشی در روزهای آینده خبر داد. این هشدار که برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، هفتم و هشتم مهرماه ۱۴۰۵ صادر شده است، استان‌های شمالی و شمال غربی را در بر می‌گیرد.

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tabnak.ir/005rHK
tabnak.ir/005rHK