اینفوگرافیک | بازار جهانی تیشرت در دست کدام کشورهاست؟
چین با ۹.۹ میلیارد دلار صادرات سالانه تیشرت، در صدر کشورهای صادرکننده این محصول قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۴۰| |
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به گزارش تابناک، بر پایه دادهای دریافتی از مرکز آمار ایران از بازار فروش تیشرت در جهان، چین با ۹.۹ میلیارد دلار صادرات سالانه تیشرت، در صدر کشورهای صادرکننده این محصول قرار دارد.
بنگلادش با ۹.۱ میلیارد دلار و ویتنام با ۳.۶ میلیارد دلار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
پنج صادرکننده نخست تیشرت در جهان، در مجموع حدود نیمی از صادرات این محصول در سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص دادهاند.
در اینفوگرافیک زیر، کشورهای صادرکننده تیشرت در جهان را مشاهده میکنید.
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