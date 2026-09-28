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انتصابات جدید در صندوق توسعه ملی از سوی پزشکیان

رئیس جمهور در حکمی به استناد بند (ت) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آقایان جعفریوسفی، جعفری و مقدم زاده را به عنوان اعضای جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۳۸
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب آقایان نادر جعفر یوسفی، سجاد جعفری و علی مقدم‌زاده به عنوان اعضای جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، ضمن همکاری مؤثر و هم‌افزا با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب، با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف صندوق و اداره بهینه امور محوله وفق اساسنامه به‌ویژه تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و از آورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع مجدانه کوشا باشید.

متن حکم انتصاب رئیس جمهور به شرح زیر است :


بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای نادر جعفریوسفی 
جناب آقای سجاد جعفری
جناب آقای علی مقدم زاده

به استناد بند (ت) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی و تبصره (3) ذیل بند یادشده، مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی و نظربه مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزنده جناب‌عالی؛ به موجب این حکم برای مدت پنج سال به عنوان «عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری ( قدس السره الشریف) ، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن همکاری مؤثر و هم‌افزا با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب، با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف صندوق و اداره بهینه امور محوله، وفق اساسنامه به‌ویژه تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و  آورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جنابان را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان 
 رئیس‌جمهور


منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

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