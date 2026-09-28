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طارمی: بازی سختی با روسیه پیش‌رو داریم

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: فردا بازی بسیار سختی مقابل روسیه داریم و از قدرت این تیم باخبریم.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۳۷
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مهدی طارمی

به گزارش تابناک، مهدی طارمی در نشست خبری پیش از بازی تدارکاتی روسیه و ایران؛ اظهار کرد: فردا بازی خیلی سختی را پیش‌رو داریم و همانگونه که سرمربی محترم و کادرفنی تیم ملی برنامه‌های آنالیز را به ما نشان دادند، متوجه شدیم دیداری خیلی سخت و تاکتیکی پیش‌روی ما است‌. 

وی افزود: فکر می‌کنم بازی خیلی جذابی باشد برای افرادی که بخواهند آن را ببینند. از توان تیم تیم روسیه باخبر هستیم و خودمان را برای یک بازی سخت آماده کرده‌ایم تا بتوانیم اتفاقات خوبی را برای خودمان رقم بزنیم.

مهاجم تیم ملی ایران درباره پیشرفت قابل توجه ماتوی سافونوف، دروازه‌بان روسیه که در تیم پاری‌سن‌ژرمن فرانسه بازی می‌کند، گفت: طبیعی است  پیشرفت قابل توجهی داشته و افتخارات زیادی به دست آورده است‌. این هم قطعاً با تلاش، تمرکز و توانایی‌ای که داشته، به دست آمده و برایش آرزوی موفقیت دارم.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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مهدی طارمی تیم‌ملی فوتبال ایران روسیه مسابقه فوتبال
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