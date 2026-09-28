به گزارش تابناک، در جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعضا درباره انتخاب سرمربی تیم امید صحبت کردند و طبق پیگیری‌ها سه نفر به عنوان گزینه‌های نهایی معرفی شدند.

در شرایطی که از یحیی گل‌محمدی و فرهاد مجیدی در جلسه امروز صحبت به میان آمد اما در نهایت افشین قطبی، رسول خطیبی و پیروز قربانی به عنوان سه گزینه نهایی انتخاب شدند.

قرار است به زودی سرمربی تیم امید به صورت رسمی معرفی شود

در شرایطی که گفته می‌شد موضوع اهدای جام فصل گذشته لیگ برتر به استقلال در جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد اما پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که به دلیل طولانی شدن صحبت درباره تیم‌های ملی از جمله تیم امید ، اهدا یا عدم اهدای جام به استقلال در جلسه امروز مطرح نشد و قرار است در جلسه مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: تسنیم