En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

گزینه‌های نهایی سرمربیگری تیم امید مشخص شدند

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز تشکیل جلسه دادند.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۳۵
| |
2605 بازدید
تیم ملی امید

به گزارش تابناک، در جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعضا درباره انتخاب سرمربی تیم امید صحبت کردند و طبق پیگیری‌ها سه نفر به عنوان گزینه‌های نهایی معرفی شدند.

در شرایطی که از یحیی گل‌محمدی و فرهاد مجیدی در جلسه امروز صحبت به میان آمد اما در نهایت افشین قطبی، رسول خطیبی و پیروز قربانی به عنوان سه گزینه نهایی انتخاب شدند.

قرار است به زودی سرمربی تیم امید به صورت رسمی معرفی شود

در شرایطی که گفته می‌شد موضوع اهدای جام فصل گذشته لیگ برتر به استقلال در جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد اما پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که به دلیل طولانی شدن صحبت درباره تیم‌های ملی از جمله تیم امید ، اهدا یا عدم اهدای جام به استقلال در جلسه امروز مطرح نشد و قرار است در جلسه مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی امید فدراسیون فوتبال سرمربی سرمربی امید
بازگشت خواننده‌ها به وطن داغ شد!؟/ گمانه‌زنی درباره بازگشت بیژن مرتضوی پایان یافت+فیلم
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام فهرست تیم ملی امید برای برگزاری اردو
بیانیه فدراسیون فوتبال پس از حذف تیم امید
حذف جنجالی سه بازیکن از تیم ملی فوتبال
سرمربی نهایی تیم فوتبال امید مشخص شد
واکنش فدراسیون به انتخاب سرمربی تیم امید
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
تصاویر تازه از جستجو و کشف پیکر سید حسن نصرالله
جزئیات دومین اقدام به ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای + زیرنویس
جنگ ایران و آمریکا به زودی پایان نمی‌یابد/ هدف آمریکا از مذاکره اخیر با ایران پایین آوردن قیمت نفت بود
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
افشاگری مجری زن از دلیل جدایی‌اش از صداوسیما
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
حکم جنجالی دادگاه برای حمید رسایی!
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
نخستین مدال آسیایی تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۶ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۴ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005rH9
tabnak.ir/005rH9